Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a Malatya Kayısısı Hediye Edildi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a Malatya Kayısısı Hediye Edildi

2 saat önce

TOBB ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında mesleki eğitim ile reel sektörü birbirine entegre edecek projenin imza törenine katılan MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu burada Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a Malatya kayısısı hediye etti.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a Malatya Kayısısı Hediye Edildi, System.String[]
TOBB ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında mesleki eğitim ile reel sektörü birbirine entegre edecek projenin imza törenine katılan MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu burada Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a Malatya kayısısı hediye etti.

Mesleki eğitim ile reel sektörü, birbirine entegre edecek projenin ilk adımı atıldı. Projenin hayata geçirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Ekonomi- Teknoloji Üniversitesi arasında protokol imzalandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ev sahipliğinde düzenlenen protokol törenine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Eğitim sistemi ve iş dünyası için tarihi bir gün olarak değerlendirilen protokol imza töreni sonrasında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile kısa bir süre görüşen Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Özdemir, 81 ilde 81 meslek lisesi projesi için Bakan Selçuk'a teşekkür ederek kayısı hediye etti. Sadıkoğlu, Milli Eğitim Bakanı Selçuk'u Malatya'ya davet ettiklerini ve ilerleyen zamanlarda kendisini Malatya'da ağırlayacaklarını ifade etti.

81 ilde 81 meslek lisesi adı altında hayata geçirilecek proje kapsamında hem çalıştırmak için nitelikli eleman bulamadığından şikayet eden firmaların hem de işsizlikten yakınan gençlerin en önemli sorunu çözüme ulaşmış olacak.

Bu proje ile mesleki eğitimin dinamik, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanması sağlanacak. Eğitim içerikleri TOBB ETÜ desteğiyle hazırlanacak ve lise eğitimini tamamlayan gençler nitelikli eleman pozisyonunda iş sahibi olabilecek. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:17 Kaynak: İHA

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