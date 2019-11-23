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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a Öğretmenler Günü hediyesi

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a Öğretmenler Günü hediyesiANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenler adına verilen akşam yemeğine katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a Öğretmenler Günü hediyesi

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenler adına verilen akşam yemeğine katıldı. Programda Bakan Selçuk'a öğretmenler günü hediyesi takdim edildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Başkent Öğretmenevi'nde gerçekleştirlen Öğretmenler Günü akşam yemeğine katıldı. Yemeğe katılan öğretmenlere hitap eden Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a İzmir Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi öğretmeni Zeynep Şahin Gür bir hediye takdim etti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 1 Kasım 2018 yılında Balıkesir'de bir okulun açılışına katıldığı sırada ıslık çalarken çekilen bir fotoğrafın portresi hediye edildi. Bakan Selçuk, portresini yapan ve öğretmenler günü hediyesi maksadıyla sunulan hediyeye teşekkür ederek ıslık çaldığı o anı anlattı. Selçuk, "Ben bir okula gittim. O okulda da okul bahçesinde bin kadar çocuğumuz beni karşıladı. Nasıl bir şenlik, duygu seli, duygu yoğunluğu var. Hepsi de uçarak yanıma gelmeye çalışıyorlar. Dikkatimi çekmek için müthiş bir ıslık seli oluştu. Bu ıslık seline karşılık verme ihtiyacı hissettim. Başladım ıslık çalmaya. Daha sonrasında 'Bakan ıslık çalar mı?' deniyor. Biz de beşeriz neticesinde. Çocukların ruhunun coşkusu bizim onlara ıslıkla eşlik etmemizi mecburiyete dönüştürdü. İlk kez böyle bir tabloyla karşılaşıyorum. Çocuklarımızın tabiatındaki hürmete dikkat çekmemiz gibi sanatın tabiatına da hürmet etmek gerekir. Ben öğretmenimize sonsuz teşekkür ediyorum. Bunu hiç unutmayacağım" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a Öğretmenler Günü hediyesi

Ziya Selçuk, Selçuk, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:49 Kaynak: İHA
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