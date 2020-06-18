Milli Eğitim Bakanı Selçuk, AA Editör Masası'na konuk oldu: (3) - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, AA Editör Masası'na konuk oldu: (3)

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni dalga ihtimalinin eğitim-öğretime etkisine ilişkin, "Birçok senaryoya göre hazırlık var. Problem nereye doğru evrilirse, tedbir konusunda kararlıyız." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, AA Editör Masası'na konuk oldu: (3), System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni dalga ihtimalinin eğitim-öğretime etkisine ilişkin, "Birçok senaryoya göre hazırlık var. Problem nereye doğru evrilirse, tedbir konusunda kararlıyız." dedi.

Bakan Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Kovid-19 salgınında ikinci dalganın yaşanması halinde yeni eğitim-öğretim yılında hangi tedbirlerin alınacağının sorulması üzerine Selçuk, şunları kaydetti:


"Bizim ekip olarak görevimiz; dünyada ve ülkemizdeki uygulamalara yönelik çalışma yapmak. Öyle çalışmalar yapıyoruz ki ekipten bazıları şunu söylüyor; 'buna da artık senaryo yazmayalım.' Ben de 'neden yazmayalım' diyorum. Biz en kötü senaryodan en kolay senaryoya kadar yapalım. Bunu daha sonra bilimsel bir makale olarak bile kullanabiliriz. Bu nedenle sorduğunuz ve onun dışındaki birçok senaryoya hazırlık var. Yani öğretim programı konusunda da hazırlıklar var. Genişletilmesi ve kritik kazanımları önceliklendirmek gibi hazırlıklar var. Okulların mekansal kullanımında acaba gruplar nasıl dönüşümlü olarak eğitim yapabilir, uzaktan eğitim buna nasıl katkı sağlar? Bütün bunlarla ilgili konuşuyoruz.

Fakat ayrıntı vermek istemiyorum. Çünkü herhangi bir senaryodan bahsedildiğinde hemen 'böyle yapılacak' diyorlar. Hayır öyle yapılmayacak. Biz buna günlük ve haftalık olarak bakıyoruz, o günkü duruma bakıp verileri yönettiğimizde neye gereksinimimiz varsa biz o senaryoyu hayata geçireceğiz. Bazen şu oluyor, bir senaryo bütünsel olarak değil de 'A senaryosunda şunlar, B senaryosundan bunlar' diye karma bir model uyguladık. O yüzden bütün bunlarla ilgili şunu bilmek lazım. Milli Eğitim Bakanlığı bu tür durumlara hazır mı? Biz üç günde üç televizyon kanalı açabiliyorsak Türkiye'nin gücünden bahsetmek lazım. Türkiye'nin bütün kurumları TRT, Ulaştırma Bakanlığının bütün altyapısı, diğer kuruluşlarımız seferber oldu. O yüzden rahatız. Bunu hepimiz yaptık. Birçok senaryoya göre hazırlık var. Problem nereye doğru evrilirse, biz onun tedbirini alma noktasında çok kararlıyız."


"Elimizde çok seçenek var ama sağlığın seçeneği yok"


Salgının yayılışında artış olması halinde yeni eğitim-öğretim yılının başlatılmasıyla ilgili nasıl bir tasarrufta bulunacaklarıyla ilgili soruyu yanıtlarken Selçuk, "Bizim sağlıktan önce bir tercihimiz yok. Benim için çocuğun gülümsemesi önemli. Yani gözündeki ışığın sürmesi önemli. Ben UNICEF'e yıllar önce tarlada çalışan ailelerin çocuklarının tekamül eğitimiyle ilgili bir proje yaptım. Biz o çocuklarda üç yıllık kaybı, birkaç ay içerisinde toparladık. Eğitsel kazanımlarla ilgili yapılacak faaliyetler var. Biraz bütçeyi artırırız, biraz kişiye özel eğitim yapabiliriz. Biz destekleme kurslarının mahiyetini dönüştürürüz, dijital platformumuzu zenginleştiririz. Elimizde çok seçenek var ama elimizde sağlığın seçeneği yok. Dolayısıyla bizim tercihimiz hep o yönde olur." diye konuştu.

"İsteyen öğrenci sınav esnasında maskelerini çıkartabilecek"

Bakan Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile ilgili hangi tedbirlerin alındığının ve hastanede tedavisi süren öğrencilerin sınava girmesine dair tepkilerin sorulması üzerine, şu bilgileri paylaştı:


"Hastanede tedavisi süren öğrencilerin sınava girmesi on sene önce de vardı, geçen sene de vardı. Bu yeni bir şey değil. 'Karantinadaki çocuğum, sınava girmek istiyor.' Bu yasal bir hak. Sanki biz bütün hastaları zorla sınava alıyormuşuz gibi bir şey var. Bu durumda olanların sayısı çok çok az. Az sayıda da olsa biz ayrı binada tedbiri almak zorundayız. Benim vatandaşımın bir talebi varsa Milli Eğitim Bakanlığı hukuka uygun olarak, hekimlerin tavsiyesine uygun olarak talebin gereğini yapmak zorundadır. Bunun tedbirlerini aldık, ayrı binaları oluşturduk, hiç merak etmesinler."

İsteyen öğrencilerin sınav sırasında maskelerini çıkartabileceğini hatırlatan Selçuk, şöyle devam etti:


"Okul sayısını 13 bin küsurdan, 18 bin küsurlara çıkarttık çünkü ortam rahat olsun istiyoruz. Bina sayısını arttırdık. Hiçbir zaman rehber öğretmen görevli olmazdı. 18 bin arkadaşımızı velilere destek olmaları için görevlendirdik. 148 bin civarındaki görevliyi çocuklarımıza birebir ilgilensin diye 353 bine çıkarttık. Bunun ötesinde çok fazla tedbirimiz var. Tüm senaryolara yönelik tedbirleri alıyoruz. Velilerin kaygısını aşan bir kaygıya sahip olmak zorundayız. Yığılma olsun istemiyoruz. Velilerimizin okul bahçesine alınmasını istemedik. O karmaşanın bir kaosa yol açmasını istemiyoruz. Okula gelen velilerimizin de bahçede bir yığılmaya neden olmasını istemiyoruz. Bakanlığımızın yürüttüğü bir süreç ama velilerimizin ve öğrencileri bize desteği lazım."


(Sürecek)

Anadolu Ajansı, Ziya Selçuk, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 01:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk, AA Editör Masası'na konuk oldu: (3) - Son Dakika

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