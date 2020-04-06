Milli Eğitim Bakanı Selçuk, AA'nın 100. yılını kutladı Açıklaması - Son Dakika

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, AA'nın 100. yılını kutladı Açıklaması
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Bakan Selçuk, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'mızda Anadolu'nun sesini duyurma misyonu ile kurduğu Anadolu Ajansı, 100. yılında tüm dünyaya sesimizi duyurmaya, dünyanın haberlerini Anadolu'ya getirmeye devam ediyor. Emeklerinize sağlık, nice asırlara…" ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 07:42 Kaynak: AA
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