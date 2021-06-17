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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Açılış, Temel Atma ve Ziyaretlerde Bulunmak Üzere Karabük'e Geldi. - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Açılış, Temel Atma ve Ziyaretlerde Bulunmak Üzere Karabük'e Geldi.

17.06.2021 23:03
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Açılış, Temel Atma ve Ziyaretlerde Bulunmak Üzere Karabük'e Geldi., System.String[]

Açılış Temel Atma ve ziyaretlere bulunmak üzere ilimize gelen Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk Valilik ziyaretinin ardından Yaşama Sevinci Özel Eğitim Meslek Okulunu ziyaret etti.

Açılış Temel Atma ve ziyaretlere bulunmak üzere ilimize gelen Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk Valilik ziyaretinin ardından Yaşama Sevinci Özel Eğitim Meslek Okulunu ziyaret etti. Okul bahçesinde oluşturulan serayı gezen Bakan Selçuk daha sonra öğrencilerin el emeği ürünlerin ve resimlerin olduğu sergiyi gezerek öğrencilerin söylediği "Bir başkadır benim memleketim" türküsünü dinledi.

Yaşama Sevinci Özel Eğitim Meslek Okulu ziyaretinin ardından Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, Vali Fuat Gürel ve Protokol üyeleri Safranbolu Kanuni Ortaokulunda düzenlenen Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'e katıldılar.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından Halk Oyunları gösterisi ile başlayan tören protokol konuşmaları ile devam etti.

Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş'in yaptığı hayırlı olsun konuşmalarının ardından kürsüye gelen Vali Fuat Gürel, "Cumhuriyet Kenti Karabük'ümüz Büyük ve Güçlü Türkiye'mizin bugün dünyada gelmiş olduğu önemli ve vazgeçilmez gücün en önemli tanığı ve bu gelişimin tüm izlerini taşıyan müstesna bir şehirdir. Ülkemizin ilk ağır sanayii kuruluşuna ev sahipliği yapmış olması ve Ülkemizin hemen hemen her şehrinden iş ve ekmek için gelen vatandaşlarımızın birbirleriyle paylaşarak, yardımlaşarak büyümüş ve gelişmiş olması hasebiyle, bunun yanısıra tarihi ve doğal güzellikleriyle Karabük'ümüz kadim kültürümüzün tüm güzelliklerini özünde barındırmaktadır. Bugün itibariyle Karabük'ümüzde dinamik bir eğitim kadrosuna sahibiz. Geleceğimiz olan çocuklarımız için daha fazla ne yapabiliriz konusu bizlerin tabii olarak en önemli gündemidir. Karabük eğitim alanında öğretmen öğrenci ve veli işbirliğini sağlamış ve akademik başarıda hep ön sıralarda yerini almış bir şehrimizdir. Öğretmenlerimiz Ülkemizin geleceğini yetiştirdiklerinin farkında olarak, hem onların akademik başarılarını arttırırken hem de onları hayatın her alanında başarılı olabilecek şekilde yetiştirmeye çalışıyorlar. Salgın döneminde öğretmenlerimizin fedakarlıkları katlanarak devam etti. Bu süreci başarılı bir şekilde sürdürmeye gayret ettiler. Huzurlarınızda eğitim camiamıza ve hasleten öğretmenlerimize şükranlarımı sunmak istiyorum. Açılışı yapılacak okullarımızın memleketimiz ve milletimize hayırlı olmasını, hayırlı nesiller yetiştirmeye vesile olmasını temenni ediyorum. "diye konuştu.

Türkiye'nin her yerinde bulunduklarını fakat Safranbolu'da bulunmanın başka bir duygu olduğunu söyleyerek konuşmasına başlayan Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, "Bugün açacağımız okullarda da eğitime devam edecek çocuklarımıza ve öğretmenlerimize başarılı dönemler diliyorum. Elbette bizim sorumluluğumuz, yurdumuzun her bir köşesindeki her bir evladımıza imkanlar sağlamak ve onların daha iyi ortamlarda eğitim-öğretim görmesine fırsat vermek. Biz baştan beri bir şey diyoruz, 'fırsat adaleti' diyoruz. Fırsat eşitliği bile demiyoruz çünkü eşit olmak herkese aynı şeyi vermektir ama adalet herkese hak ettiği ve ihtiyacı olan şeyi verebilmek demektir. Dolayısıyla fırsat adaleti bizim için çok çok önemli.

Eğitimin kalkınmayla demokrasiyle ve ekonomiyle alakasının farkında olduklarını belirten Bakan Selçuk, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu konularda da elimizden geleni hep birlikte yapıyoruz. Bizim elimizden gelenin ötesi sizlersiniz. İş birliği, çeşitli özel sektör kuruluşları, kamudaki kuruluşlarımızın katkıları, halkımız, hayırseverlerimiz. Hepsi bize el birliği ve iş birliğiyle destek oluyorlar ve biz çocukların geleceği için yatırım yapma planına sahip olabiliyoruz. Burada hususen KARDEMİR'e teşekkür etmek lazım. Karabük'ün tarihinde çok özel yeri var ve bu özel yerine binaen eğitimin kalitesinin artmasında da doğrudan çok katkısı var. Elbette bu işler bir millet, devlet ödevi, her birimiz katkı sağlayacağız. Biz okulları devlet olarak yapıyoruz ama hayırseverlerin yaptığı katkılar çok daha ayrı bir yere sahip. Daha nitelikli, dünyadaki akranlarıyla yarışacak, dimdik ayakta duracak nesiller yetişmesine gayret ediyoruz. Bilimin rehberliğinde ahlak terapisi üzerine bina edilmiş 'çift kanatlı' çocuklar yetiştirmek elbette bizim en büyük arzumuz. "diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, Vali Fuat Gürel, Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile protokol üyeleri tarafından; Safranbolu Kanuni Ortaokulu, Kardemir Kız İmam Hatip Lisesi, Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), Harmanlar Ortaokulu, Şehit Barış Efe İmam Hatip Ortaokulu ve Yenice İmam Hatip Ortaokulunun açılışı yapılarak Şehit Metin Arslan İlkokulunun temeli atıldı.

Açılış törenine Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'la beraber; Vali Fuat Gürel, Karabük AK Parti Milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın Safranbolu'daki ailesini ziyaret eden Bakan Selçuk, daha sonra Karabük Üniversitesi 15 Temmuz Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" etkinliğine katıldı. Basına kapalı devam eden programda öğretmenlere hitap eden Bakan Selçuk, AK Parti İl Başkanlığı ve Karabük Belediye Başkanlığını ziyaret ettikten sonra ilimizden ayrıldı.

Ziya Selçuk, Cumhur Ünal, Safranbolu, Karabük, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Açılış, Temel Atma ve Ziyaretlerde Bulunmak Üzere Karabük'e Geldi. - Son Dakika


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