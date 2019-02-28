Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Adana'da

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Adana'da

1 saat önce

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir dizi ziyaret için geldiği Adana'da ilk olarak valiliği ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Adana'da, System.String[]
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir dizi ziyaret için geldiği Adana'da ilk olarak valiliği ziyaret etti.

Sabah saatlerinde kente gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adana Valiliği'ni ziyaret ederek, Vali Mahmut Demirtaş ile bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, "Adana'nın eğitimle ilgili her türlü konusunda görüşmek ve istişarelerde bulunmak üzere geldik. Bu çerçevede yapılabilecek olan temel işlemler konusunda mesafe almayı hedefliyoruz" diye konuştu. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:51 Kaynak: DHA

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