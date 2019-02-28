Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Adana'da (2)

BAKAN SELÇUK, BİSİKLETE BİNDİMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TÜBİTAK 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasının bölge sergisi ve ödül törenine katıldı.

BAKAN SELÇUK, BİSİKLETE BİNDİ



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TÜBİTAK 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasının bölge sergisi ve ödül törenine katıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği ödül töreninde öğrencilere sertifikalarını veren Bakan Selçuk, hediye edilen bir bisiklete binerek poz verdi. Burada konuşan Bakan Selçuk, "Bilimle uğraşmak iltifat beklemeksizin marifete talip olmaktır. Sizin bu tür projelerle uğraşmanız Türkiye'nin geleceği için kritik. Ödül olsun olmasın bu çabalarınızın devamını önemsiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak da her türlü altyapı ve desteği sağlayacağımızdan emin olabilirsiniz. Bugün buradaki kalabalık görüntü öğrencilerimizin projelerini buraya getirmeleri, gelecek için umutlanmamızı sağlıyor" dedi.





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