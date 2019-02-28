Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Adana'da (3)

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Adana'da (3)

1 saat önce

BAKAN SELÇUK'A 'BOZKURT HEYKEL' HEDİYESİMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü'yü ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Adana'da (3), System.String[]
BAKAN SELÇUK'A 'BOZKURT HEYKEL' HEDİYESİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü'yü ziyaret etti. Başkan Sözlü, Bakan Selçuk'a 'bozkurt' heykeli hediye etti. İmamoğlu ilçesinde kadınların dokuduğu kilimin de hediye edildiği Bakan Selçuk, "Yerli ve milli mi?" diye sordu. Başkan Sözlü de "Tamamen yerli ve milli, kadınlarımızın dokuması" diye cevap verdi. Başkan Sözlü'nün sunduğu hediyeleri alan Bakan Selçuk, "Başkan sen ne yaptın?" dedi.

Bakan Selçuk ile Sözlü, daha sonra basına kapalı görüşme yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:56 Kaynak: DHA

Adana, Ziya Selçuk, Yenikadinda Gösterme, Politika
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