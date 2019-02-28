Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Adana'da (3)
1 saat önce
BAKAN SELÇUK'A 'BOZKURT HEYKEL' HEDİYESİMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü'yü ziyaret etti.
BAKAN SELÇUK'A 'BOZKURT HEYKEL' HEDİYESİ Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
, Adana
Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü
'yü ziyaret etti. Başkan Sözlü, Bakan Selçuk
'a 'bozkurt' heykeli hediye etti. İmamoğlu
ilçesinde kadınların dokuduğu kilimin de hediye edildiği Bakan Selçuk, "Yerli ve milli mi?" diye sordu. Başkan Sözlü de "Tamamen yerli ve milli, kadınlarımızın dokuması" diye cevap verdi. Başkan Sözlü'nün sunduğu hediyeleri alan Bakan Selçuk, "Başkan sen ne yaptın?" dedi.
Bakan Selçuk ile Sözlü, daha sonra basına kapalı görüşme yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:56 Kaynak: DHA
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