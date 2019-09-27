Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Adıyaman İnovasyon Merkezi'ni ziyaret etti
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Adıyaman İnovasyon Merkezi'ni ziyaret etti

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adıyaman'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adıyaman'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakan Selçuk, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Adıyaman İnovasyon Merkezi'ni ziyaret eden Selçuk, buradaki çocuklarla sohbet edip çalışmalarını inceledi. Öğrencilerin yazılımlarıyla da yakından ilgilenen Selçuk, tablet bilgisayarla kontrol edilebilen vinci de denedi.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Selçuk, basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda partililere hitap etti.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Adıyaman İnovasyon Merkezi'ni ziyaret etti

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Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 07:37 Kaynak: AA
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