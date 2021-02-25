Milli Eğitim Bakanı Selçuk, AK Parti Edirne İl Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, AK Parti Edirne İl Başkanlığını ziyaret etti

25.02.2021 19:17
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, AK Parti Edirne İl Başkanlığını ziyaret etti, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AK Parti Edirne İl Başkanlığını ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AK Parti Edirne İl Başkanlığını ziyaret etti.

İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bir dizi ziyaret ve açılış için Edirne'ye gelen Bakan Selçuk, AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret etti.

Partililerle bir araya gelen Selçuk, yapım aşamasındaki yatırımlar ve gelecekteki projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Selçuk, AK Parti İl Başkanı Belgin İba'dan çalışmalar hakkında bilgi almasının ardından partililerle toplantı salonunda bir araya geldi.

Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıda, Edirne'ye gelecek yatırımlar ve projeler üzerine istişare ve değerlendirmeler yapıldı.

İba, toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'nin her alanda büyük bir sıçrama yaşadığını belirtti.

Türkiye'nin son 18 yılda eğitim öğretim altyapısını dünyada en hızlı geliştiren, en hızlı yenileyen ülkelerin başında geldiğini belirten İba, "Kara tahtalar yerini etkileşimli tahtalara bıraktı. Bugün artık öğrencilerimizin ders kitapları, daha ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte sıralarında kendilerini bekliyor. Aynı anda birkaç sınıfın birden eğitim gördüğü okul manzaraları hamdolsun artık tamamen tarihe karıştı." ifadelerini kullandı.

Salgına rağmen eğitim ve öğretimin devam ettiğini aktaran İba, "Türkiye olarak sağlık gibi eğitim-öğretime yapılan yatırımların meyvelerini de bu zorlu süreçte toplama imkanı bulduk. Salgının sebep olduğu sıkıntılara rağmen eğitim öğretim faaliyetlerini ülke çapında kesintisiz sürdürebilen birkaç devletten biriyiz. Elbette hiçbir şeyin yüz yüze eğitimin yerini tutmayacağını gayet iyi biliyoruz. Vaka ve hasta sayılarının azalmasına bağlı olarak inşallah yeni adımlarla birlikte tüm kademelerde yüz yüze eğitime başlayacağımız günleri yakında göreceğiz. Edirne'ye bine yakın eğitim atölyeleri kazandırdık. 2002-2020 yılları arasında Edirne'ye bine yakın yeni derslik, çok sayıda spor ve çok amaçlı salon, akıl, zeka ile tasarım ve beceri atölyeleri kazandırdık." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk, AK Parti Edirne İl Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika


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