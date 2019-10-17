Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret etti
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret etti

12 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gelişi ve tokalaşması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaretinden detay görüntü Bakan Selçuk'un bilgi alması ŞANLIURFA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gelişi ve tokalaşması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaretinden detay görüntü

Bakan Selçuk'un bilgi alması ŞANLIURFA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret etti

Milli Eğitim Müdürlüğü, Ziya Selçuk, Akçakale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:52 Kaynak: AA
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