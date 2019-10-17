Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret etti
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gelişi ve tokalaşması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaretinden detay görüntü Bakan Selçuk'un bilgi alması ŞANLIURFA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:52 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gelişi ve tokalaşması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaretinden detay görüntü
Bakan Selçuk'un bilgi alması ŞANLIURFA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
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