Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Aksaray'da

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aksaray'da şehit ailesini ziyaret etti, hayırseverler, iş adamları ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile bir araya geldi."Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" programı kapsamında Aksaray'a gelen Bakan Selçuk'un ilk durağı, 26 Haziran'da Zeytin Dalı Harekat bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mikail Candan'ın merkeze bağlı Bağlıkaya beldesindeki baba ocağı oldu.Şehidin ailesine taziye ziyaretinde bulunan Selçuk, baba Raşit, anne Ümüş Candan ve yakınları ile görüştü.Şehit Mikail Candan'a Allahtan rahmet dileyen Selçuk, şehidin annesine Türk bayrağı ile Kur'an-ı Kerim takdim etti.Ziyaretin ardından Ağaçlı Tesisleri'nde, kentteki hayırseverler, iş adamları ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile kahvaltıda bir araya gelen Selçuk, eğitime katkıları dolayısıyla teşekkür plaketi verdi.Selçuk, program sırasında yanına gelen Emlak Kredi İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Hüseyin Kürşat Er ile sohbet etti. Kürşat Er, Bakan Selçuk'a öğle aralarının kalkmasına ilişkin bir mektup yazdığını söyledi.Selçuk, ilkokul öğrencisi Er'e mektubu ve ilgisi için teşekkür etti.Bakan Selçuk, Aksaray'da öğretmenlerle buluştuMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aksaray'da valilik ve belediyeyi ziyaret etti, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" programında öğretmenlerle bir araya geldiMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aksaray'da valilik ve belediyeyi ziyaret etti, kentteki öğretmenlerle bir araya geldi."Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" programı kapsamında Aksaray'a gelen Bakan Selçuk, iş adamları, hayırseverler ve sivil toplum kuruluşları yöneticileri ile buluşmasının ardından valiliği ziyaret etti.Vali Ali Mantı ile görüşen Selçuk, valilik şeref defterini imzaladı.Bakan Selçuk, buradaki açıklamasında, eğitim-öğretim faaliyetlerini değerlendirmek ve planlamak üzere Aksaray'da bulunduğunu belirtti.Şehrin eğitim konusundaki yetkilileri, iş adamları, sivil toplum kuruluşları ve yöneticileri ile istişareler yaptığını anlatan Selçuk, "Bugün Aksaray'da her türlü eğitim kademesinde, 'hangi faaliyetlerin ne şekilde yapılması halinde daha yüksek verim elde edebiliriz, öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin eğitimi konusunda ne tür projeler geliştirebiliriz', bunları birlikte ele alma ve rakamlarla değerlendirme fırsatımız olacak. Ayrıca öğretmenlerimizle yüz yüze gelip, onlarla sohbet etme imkanımız da olacak." diye konuştu.Her gittikleri yerde o ilin meselelerini yerinde görme fırsatının doğduğunu belirten Selçuk, "Bu da problemleri daha hızlı ve verimli şekilde çözme imkanı sağlıyor. İnşallah Aksaray'ın da şimdiye kadar yaptığı güzel çalışmaları daha yukarıya taşımak için elimizden ne gelirse hep beraber gayret göstereceğiz." dedi.Aksaray Belediyesini de ziyaret eden Selçuk, Belediye Başkanı Evren Dinçer ile bir süre görüştü.Bakan Selçuk, ziyaretlerinin ardından Aksaray Üniversitesi Konferans Salonu'nda öğretmenlerle bir araya geldi.Meslektaşlarıyla buluşmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Selçuk, öğretmenlerle mesleki tecrübelerini ve eğitim planlamalarını paylaştı.