Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Aksaray'da otizmli çocukların yuhalanması) Ankara'dan bir müfettiş...
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Aksaray'da otizmli çocukların yuhalanması) Ankara'dan bir müfettiş grubunu göndererek soruşturma sürecini başlattık"
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:54 Kaynak: İHA
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "( Aksaray'da otizmli çocukların yuhalanması) Ankara'dan bir müfettiş grubunu göndererek soruşturma sürecini başlattık" - ANKARA
Otizmli çocukları yuhalatan muhtardan skandal açıklama: Hafif otizmli öğrencilere karşı değiliz Yuhalandığı öne sürülen özel eğitim öğrencileri bu sabah derslerine girdi Son dakika: Otizmli çocukların yuhalanmasıyla gündeme gelen okulda müdür açığa alındı Ankara'da hesabı fazla bulan 5 kişi, pavyona molotof kokteyli ile saldırdı