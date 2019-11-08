Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Aksaray'da otizmli çocukların yuhalanması) Ankara'dan bir müfettiş...
Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Selçuk: '(Aksaray'da otizmli çocukların yuhalanması) Ankara'dan bir müfettiş...

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Aksaray'da otizmli çocukların yuhalanması) Ankara'dan bir müfettiş...

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Aksaray'da otizmli çocukların yuhalanması) Ankara'dan bir müfettiş grubunu göndererek soruşturma sürecini başlattık"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk:

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "( Aksaray'da otizmli çocukların yuhalanması) Ankara'dan bir müfettiş grubunu göndererek soruşturma sürecini başlattık" - ANKARA

Ziya Selçuk, Aksaray, Ankara, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:54 Kaynak: İHA
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