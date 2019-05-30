Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Anadolu Masalları Resim Sergisi ve Tanıtım Toplantısı'na katıldı
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Anadolu Masalları Resim Sergisi ve Tanıtım Toplantısı'na katıldı

26 dakika önce

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un MEB Şura Salonu'na girmesi Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un öğretmenlerle tokalaşması Katılımcılardan detaylar Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un konuşması Bakan Selçuk'un sergiyi düzenleyen öğretmelere çiçek takdim etmesi Bakan Selçuk ile öğretmenlerin toplu...

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un MEB Şura Salonu'na girmesi
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un öğretmenlerle tokalaşması
Katılımcılardan detaylar
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un konuşması
Bakan Selçuk'un sergiyi düzenleyen öğretmelere çiçek takdim etmesi
Bakan Selçuk ile öğretmenlerin toplu fotoğraf çekmesi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEB Şura Salonu'nda düzenlenen Anadolu Masalları Resim Sergisi ve Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Anadolu Masalları Resim Sergisi ve Tanıtım Toplantısı'na katıldı
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 06:15 Kaynak: AA
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