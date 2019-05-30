Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Anadolu Masalları Resim Sergisi ve Tanıtım Toplantısı'na katıldı
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- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un MEB Şura Salonu'na girmesi Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un öğretmenlerle tokalaşması Katılımcılardan detaylar Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un konuşması Bakan Selçuk'un sergiyi düzenleyen öğretmelere çiçek takdim etmesi Bakan Selçuk ile öğretmenlerin toplu...
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 06:15 Kaynak: AA
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
'un MEB Şura Salonu'na girmesi Milli Eğitim Bakanı Selçuk
'un öğretmenlerle tokalaşması
Katılımcılardan detaylar
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un konuşması Bakan Selçuk
'un sergiyi düzenleyen öğretmelere çiçek takdim etmesi
Bakan Selçuk ile öğretmenlerin toplu fotoğraf çekmesi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEB Şura Salonu'nda düzenlenen Anadolu Masalları Resim Sergisi ve Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
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