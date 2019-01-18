Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Anne ve Babalara Önerim Çocuklarının Bütünsel Olarak Gelişmelerine...
1 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Anne ve babalara önerim çocuklarının bütünsel olarak gelişmelerine katkı sağlayacak her türlü fırsatı sağlamaları"ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Karne Dağıtım Töreni'ne katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:28 Kaynak: İHA
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