Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Anne ve Babalara Önerim Çocuklarının Bütünsel Olarak Gelişmelerine...

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Anne ve Babalara Önerim Çocuklarının Bütünsel Olarak Gelişmelerine...

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Anne ve babalara önerim çocuklarının bütünsel olarak gelişmelerine katkı sağlayacak her türlü fırsatı sağlamaları"ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Karne Dağıtım Töreni'ne katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Anne ve babalara önerim çocuklarının bütünsel olarak gelişmelerine katkı sağlayacak her türlü fırsatı sağlamaları"

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Karne Dağıtım Töreni'ne katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:28 Kaynak: İHA

Ziya Selçuk, Anne, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayınpederine ve Kayınvalidesine Kurşun Yağdıran Cani Damat, Delilleri Yok Etmek İçin Evi Ateşe Verdi İnternetten En Çok Satılan Ürünler Belli Oldu

Bakan Selçuk: Emeklilikte Yaşa Takılanlar Gündemimizde Yok Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Instagram Hesabından Öğrenciler İçin 15 Tatil Mesajı Yayınladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 13:02:27. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Anne ve Babalara Önerim Çocuklarının Bütünsel Olarak Gelişmelerine...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]