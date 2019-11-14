Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Ara tatillerde eğitime ara vermiyoruz"
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 'Ara tatillerde eğitime ara vermiyoruz' - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Ara tatillerde eğitime ara vermiyoruz"

8 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bu yıl ilk defa 18-22 Kasım tarihleri arasında uygulanan ara tatil hakkında bilgi verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bu yıl ilk defa 18-22 Kasım tarihleri arasında uygulanan ara tatil hakkında bilgi verdi. Bakan Selçuk, "Ara tatillerde eğitime ara vermiyoruz" dedi.

Bakan Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, "Sevgili velilerimiz; Ara tatillerde eğitime ara vermiyoruz. Çocuklarımızı hayattan öğrenmeye, gönderiyoruz, demiştik. Yarın akşam itibarıyla, 81 ilin ara tatil faaliyetlerini, anaokulu, ilk, orta ve lise düzeylerinde 'http://aratatil.meb.gov.tr' internet adresinden görebilirsiniz" dedi.

ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarın akşam ilk ara tatile girecek. Yaklaşık 18 milyon öğrenci 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 18-22 Kasım'da yapacak.

(Mehmet Kalay/İHA)

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Ara tatillerde eğitime ara vermiyoruz

Ziya Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:45 Kaynak: İHA
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