Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Arnavutluk'ta çeşitli temaslarda bulundu - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Arnavutluk'ta çeşitli temaslarda bulundu

26.03.2021 22:13
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Arnavutluk'ta çeşitli temaslarda bulundu, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bir lisede öğrencilerle çevrim içi derste Türkçe sohbet etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bir lisede öğrencilerle çevrim içi derste Türkçe sohbet etti. Selçuk, öğrencilere başarılar dileyerek, "Sizlerin Türkçe eğitimi konusundaki tercihi bizim için çok değerli, sizlerle Türkçe sohbet etmek ise heyecan ve gurur verici." dedi.

Selçuk, Tiran'da Asım Vokshi Yabancı Diller Lisesinde Türkçe dersine ve Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulunda gerçekleşen restorasyonun açılış törenine katıldı, Türkiye Maarif Vakfına ait New York Tiran Üniversitesini (UNYT) ziyaret etti.

Selçuk, Arnavutluk Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Evis Kuşi ile Asım Vokshi Yabancı Diller Lisesinde Türkçe dersine katılarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dersleri çevrim içi gören öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilerle Türkçe konuşan Selçuk, kendilprine eğitimlerinde başarılar dileyerek, "Sizlerin Türkçe eğitimi konusundaki tercihi bizim için çok değerli, sizlerle Türkçe sohbet etmek ise heyecan ve gurur verici." dedi.

Selçuk daha sonra Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği destekleriyle restorasyonu gerçekleşen başkent Tiran'daki Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulunda açılış törenine katıldı.

Bakan Selçuk, burada yaptığı konuşmada, çok sayıda okul açılışında bulunduğunu, birçok yeni okul yaptıklarını ve yenilenmesinde bulunduğunu aktararak, yenilenen böyle bir okulda bulunmaktan ayrı bir heyecan duyduğunu ifade etti.

Okula Mustafa Kemal Atatürk isminin verilmesinde emeği geçen belediye yetkililerine teşekkür eden Selçuk, kendileri için böyle bir okulda bilgili, ülkesini seven, dünyayı tanıyan çocukların yetişmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Bütün eserlerin bir hayalden, fikirden doğduğunu dile getiren Selçuk, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ve eşinin başlattığı ve hayırseverlerin destek verdiği bir hayalle başlayarak böyle bir noktaya geldiğini söyledi.

Katkı veren herkese teşekkür eden ve bunun devam edeceğini belirten Selçuk, "Türkiye'den çocuklarımızın buraya gelmesi, buradaki çocuklarımızın Türkiye'ye gelmesi ve iş birliğinin artması bu tür eğitim kurumları sayesinde daha da artacaktır diye umut ediyorum." diye konuştu.

Bakan Kuşi de okulun restorasyon sonrasında daha çağdaş bir ortam kazandığını, dış mekandan spor tesislerine kadar, özellikle derslikler, laboratuvarlar, ısıtma sistemi ve her konuda gerçekleştirilen restorasyon ile okulda eğitim sürecinin geliştirilmesi için daha uygun hale getirildiğini kaydetti.

Kuşi, "Eğitim alanında yapılan her destek, ne kadar mütevazı olsa da çok önemlidir. Eğitim alanında destek ve yatırımdan daha önemli bir destek yoktur. Bir ülkenin 10 veya 20 yıl sonra ne kadar gelişmiş olduğunu görmek isterseniz eğitiminin bugün nasıl olduğuna bakmalısınız. Bugünkü bu katkı, Türkiye'nin yıllarca Arnavut halkına verdiği desteğin kanıtıdır. Bu sadece bir örnek ancak tek örnek değil." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Yörük'ün eşi Ayşegül Erdal Yörük ise Türkler ile Arnavutlar arasındaki tarihi dostluk ve dayanışmanın güzel örneklerinden birini sergilemek için bir araya geldiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla başta Eğitim Bakanlığı, TİKA ve YTB Başkanlıkları olmak üzere ilgili tüm kurumların, Arnavutluk'un eğitim altyapısına ve sosyal kalkınmasına büyük yardımlarda bulunduğunu anımsatan Yörük, "Biz de Tiran Büyükelçiliği olarak, 'Çorbada bir miktar tuzumuz olsun' düşüncesiyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin verildiği, Türk ve Arnavut bayraklarının birlikte dalgalandığı bu okulun yenilenmesi ve daha çağdaş bir eğitim-öğretim ortamına kavuşturulabilmesi için yaklaşık 2 yıl önce bir seferberlik başlattık." diye konuştu.

Maarif Vakfının üniversitesine ziyaret

Bakan Selçuk ve beraberindeki heyet, Türkiye Maarif Vakfına ait New York Tiran Üniversitesini (UNYT) de ziyaret etti.

UNYT Rektörü Prof. Dr. İsmail Kocayusufoğlu ile görüşen Selçuk, daha sonra burada düzenlenen programa katıldı.

Vakfın Arnavutluk'taki üniversitesi ve dünyada kendi bünyesi içerisinde tek üniversitesinin güzel bir yerleşkede olduğunu dile getiren Selçuk, üniversitesinin başarısı için bundan sonra da her türlü katkıyı sağlayacaklarını söyledi.

Selçuk, Maarif Vakfının üniversitesinin geleceğe emin adımlarla yürüyerek insanlığa katkıda bulunacağından emin olduklarını anlatarak, "Üniversitemizin kamu diplomasisiyle entegre biçimde uluslararası düzeyde uzmanlar yetiştirmesi, mezunlar vermesi ve misyonunu dünyaya ve bu ülkeye katkı sağlaması anlamında büyüteceğini düşünüyorum. Burada bilimin yol göstericiliğinde evrensel standartları dikkate alan ve Arnavutluk'un gelişimine de hizmet eden bir bakış açısıyla, kaliteli bir yüksek öğretimin yürümesi, sürdürülmesi bizim açımızdan çok önemli." sözlerine yer verdi.

Ziya Selçuk, Türkiye, Selçuk, Tiran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Arnavutluk'ta çeşitli temaslarda bulundu - Son Dakika


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