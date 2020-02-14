Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Aydın'a geliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Aydın'a geliyor - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Aydın'a geliyor

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere 16 Şubat Pazar günü Aydın'a gelecek.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Aydın'a geliyor, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere 16 Şubat Pazar günü Aydın'a gelecek.


İlk olarak Aydın Valiliği'ni ziyaret edecek olan Bakan Selçuk, daha sonra Aydın'daki İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün tasarım ve beceri atölyelerini ziyaret edecek. Sonrasında eğitim camiası ile toplantıda bir araya gelmesi beklenen Bakan Selçuk'un kesin ziyaret programının detaylarının yarın belli olması bekleniyor. - AYDIN

Milli Eğitim Müdürlüğü, Ziya Selçuk, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:58 Kaynak: İHA
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