Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Aydın'da İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

Bakan Selçuk, daha sonra AK Parti Aydın İl Başkanlığına giderek İl Başkanı Ömer Özmen ile görüştü.

Daha sonra valilik anı defterini imzalayan Selçuk, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ile makamında görüştü.

Selçuk adına, Avukat Cevat Aldemir Ortaokulu bahçesine fidan diken öğrenciler, üzerlerinde yöresel giysilerle Bakan Ziya Selçuk'a "Fidan sertifikası"nı takdim etti.

Temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Selçuk, Aydın Valiliği önünde kent protokolü tarafından karşılandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk , Aydın 'da İl Değerlendirme Toplantısı'na iştirak etti.

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