Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Bakanlığımız bütçesinin daha etkin kullanılması için yerel...
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayı"nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 01:21 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayı"nda konuştu. (5)
MHP lideri Devlet Bahçeli: Hoca görünümlü hainler iblisin cani ajanlarıdır Türk zırhlısına çıkmaya çalışırken düşüp ölen kişi terörist çıktı! Türkiye'ye atılan havanlarla poz vermiş Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın 7. kattan atladığı anların görüntüsü ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriyeliler gitsin' diyorlar eyvallah edemeyiz