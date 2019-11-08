Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Bakanlığımız bütçesinin daha etkin kullanılması için yerel...
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 'Bakanlığımız bütçesinin daha etkin kullanılması için yerel...

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Bakanlığımız bütçesinin daha etkin kullanılması için yerel...

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayı"nda konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayı"nda konuştu. (5)

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Bakanlığımız bütçesinin daha etkin kullanılması için yerel...

Ziya Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 01:21 Kaynak: AA
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