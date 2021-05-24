Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Başakşehir'deki dev külliyenin açılışını yaptı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Başakşehir'deki dev külliyenin açılışını yaptı

24.05.2021 19:01
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Başakşehir'deki dev külliyenin açılışını yaptı, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Başakşehir Demiröz Eğitim ve Yaşam Vadisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, "Türkiye'deki tüm hayırseverlere hususen teşekkür ediyorum.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Başakşehir Demiröz Eğitim ve Yaşam Vadisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, "Türkiye'deki tüm hayırseverlere hususen teşekkür ediyorum. Çünkü onların gönülleriyle bu gökyüzü şenleniyor, umudumuz artıyor ve çocuklarımıza dair yeni hikaye yazmak için fırsat doğuyor. İşte bu hikayeleri yazacağımız bu mekanlarda okuyacak olan çocukların sevinciyle nesiller boyunca hepimiz gurur yaşayacağız" dedi.

Başakşehir'in ilk fen lisesinin de içinde yer aldığı ve 47 dönüm arazi üzerine kurulan Bahçeşehir Demiröz Eğitim ve Yaşam Vadisi, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun katıldığı törenle açıldı. Dev külliyenin bünyesinde 12 derslikli ilkokul ve ortaokul, 200 kişilik kız ve erkek öğrenci yurtları, huzurevi, aile sağlığı merkezi ve 150 kişilik mescidin yanı sıra Başakşehir'in ilk fen lisesi bulunuyor. Aynı zamanda sosyal proje olma özelliğine de sahip olan dev eğitim külliyesinde 50 yataklı huzurevi ile çınarların gençlerle bir arada olması amaçlanıyor.

"BU SEVİNÇLE BİRLİKTE GELECEĞE DAİR UMUTLARIMIZ ARTIYOR"

Açılış programında konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Birkaç gündür nereye gideceğimi, hangi açılışı yapacağımı herhalde 20'den fazla kişiye anlattım. Onlara çok ilginç geliyor, Demiröz ailesi kimdir, Başakşehir nerede soruyorlar. Ankara'da diyorum ki 'biz bir çocuğun gülümsemesine hayranız, bizim işimiz çocukların ve öğretmenlerin yüzünü güldürmek, onları mutlu etmek' ve bunun ortamlarını, mekanlarını oluşturmak çok kutsi bir iş. Hele elbirliğiyle, hayırseverler vesilesiyle olursa o zaman bu meselenin tadı tuzu tümüyle yerine geliyor ve bizler ülkemiz, milletimiz ve geleceğimiz adına bir sevince boğuluyoruz. Bu sevinçle birlikte geleceğe dair umutlarımız artıyor. Bu ülkenin geleceğine ilişkin beklentilerimiz yükseliyor. İnsana ve insanlığa dair milli ve evrensel olan beklentilerimiz büyük bir yükselişe geçiyor. Tüm bu duygu ve düşünceler bundan sonra olabilecekleri hayal etmekten kaynaklanıyor. Şu mekanlarda, öğretmen odalarında neler konuşulacak, koridorlarda hangi oyunlar oynanacak, bahçelerde hangi türküler söylenip hangi şarkılar mırıldanılacak ve buradan insanlık ve ülkemiz için hangi değerler yetişecek ve bir çocuğun hayaliyle beraber dünya nasıl güzelleşecek. Bütün bunların bir film şeridi gibi gözlerimizin önünde akıyor olması heyecanımızın da temel sebebidir" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZA YENİ HİKAYE YAZMAK İÇİN FIRSAT DOĞUYOR"

Katılımcıların özel bir güne tanıklık ettiğini söyleyen Bakan Selçuk, "Çok değerleri katılımcılar özel bir güne tanıklık ediyorsunuz, bunun çocuklarınıza anlatılması lazım. Bunun niye örnek olduğu paylaşılmalı ve bu tür çalışmaların toplumumuz için bir yol haritası olması, bir ahlak telakisi içinde nice eğitim tesislerini vücuda getirmesi çok çok önemli. Ben sadece sevgimi paylaşmak, şükrümü eda etmek ve teşekkür etmek için buradayım. Bu teşekkürü de Türkiye'deki tüm hayırseverlere hususen ediyorum. Çünkü onların gönülleriyle bu gökyüzü şenleniyor, umudumuz artıyor ve çocuklarımıza dair yeni hikaye yazmak için fırsat doğuyor. İşte bu hikayeleri yazacağımız bu mekanlarda okuyacak olan çocukların sevinci siz Demiröz ailesinin nesiller boyunca gurur duyacağı bir şey ve bu gururu hepimiz yaşıyoruz. Emin olun İstanbul'da eğitim için karış karış nerede ne yapılabilir sorusuyla geçiyor geceler gündüzler. Sayın valimiz bunun öncüsü, Türkiye'de öncülük ediyor. Biz başka şehirlerde iş ve işleyişi konuşurken İstanbul'u örnek veriyoruz" diye konuştu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise, hedefin eğitimle şahlanmak olduğunu kaydederek, "Yarınlarımızın mimarlarını fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür yetiştirilmeleri için gayret göstereceğiz. Çünkü hiç şüphe yoktur ki eğitim en büyük yatırım. Çetin bir imtihandan geçtiğimiz bugünlerde değerlerimizi, kültürümüzü, refah düzeyimizi artırmada, kalkınmayı sağlamada okullarımızdaki yüz yüze eğitimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. İnşallah bu sıkıntılı günler çok yakın gelecekte geride kalacak, bulutlar dağılacak, aynı bugün gibi güneş yeniden parlayacak. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz yeniden okullarına kavuşacak. Medeniyetimizin başkenti İstanbul'umuz 3 milyonu aşan öğrencisi 7 bin 564 okulu 168 bin öğretmeni ve 126 bin 500 de dersiyle eğitimin merkezi. 2003-2021 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ayrılan kaynak 8 milyar lirayı aştı, son 18 yılda İstanbul'umuz da 971 okul, 19 bin derslik olarak devletimizin imkanlarıyla inşa edildi. 789 eğitim yuvası, 15 bin 500 derslik de kıymetli hayırseverlerimizce şehrimize kazandırıldı. Bin dersliğe sahip 45 okulumuzun yapımı ise devam ediyor. 2006 yılında Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlayan çok önemli proje var. İstanbul Valiliği Proje Koordinasyon Birimi, bu birim tarafından 1999 öncesinde yapılmış olan bin 322 okulumuzun deprem dayanım etütlerinin tamamını yaptık. Bu çalışmada 781 okulumuz güçlendirildi, 344 okulumuz yıkıldı yeniden mimari tasarım ve günün teknolojisiyle yapıldı. 152 okulumuzdan 66'sının yeniden yapım ve güçlendirilme çalışmaları sürüyor. 2023'e kadar geriye kalan 86 okulumuzu da depreme dayanıklı hale getireceğiz. Bu yapılan ve yapılmakta olanların bugüne kadarki maliyeti 1,3 milyar euro fakat biz lira olarak söylersek 5 milyar lirayı geçtik. Yaşayan okullar projesine uygun olarak 4 bin 92 derslikten oluşan 127 okul olmak üzere toplam 135 bina inşa edilecek 100 arsanın proje çalışmalarını Haziran'ın sonunda tamamlıyoruz. Bu süreci 100 arsa 127 okul, 8 çeşitli ebatlardaki kapalı spor salonları projemizi baştan sona bakanımız takip ediyor. Onun desteğiyle inşallah Haziran sonunda bitiriyoruz "ifadelerini kullandı.

"BAŞ ŞEHRİ OLMA YOLUNDA EMİN VE GÜÇLÜ ADIMLARLA İLERLİYORUZ"

Başakşehirli gençlerin en iyi şekilde eğitim alabilmeleri için tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyleyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Gençlerimizin geleceği için onların en iyi şekilde eğitim almaları için elimizden gelen bütün imkanları seferber ediyoruz. Gençlerimize bu noktada sonuna kadar güveniyoruz. Gençlerimiz imkan verildiğinde teknolojiden kültür sanata, sporun tüm branşlarına kadar hayatın her alanında ne kadar rekabetçi, ne kadar kararlı ve azimli olduklarını her anlamda gösteriyorlar. Dev külliye bünyesinde lisemiz, ilçemizin ilk fen lisesi olacak. Okulları, öğrenci yurtları, huzurevi, sağlık ocağı, mescidiyle Başakşehir dev bir külliyeye kavuşmuş oldu. Başakşehir Millet Kıraathanesi, İbn-i Haldun Üniversitesi ve bu gün açılacak dev külliyeyle eğitimde baş şehri olma yolunda emin ve güçlü adımlarla ilerliyoruz" diye konuştu.

(Armağan Yılmaz/İHA)

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Başakşehir'deki dev külliyenin açılışını yaptı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Başakşehir'deki dev külliyenin açılışını yaptı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Başakşehir'deki dev külliyenin açılışını yaptı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Başakşehir'deki dev külliyenin açılışını yaptı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Başakşehir'deki dev külliyenin açılışını yaptı

Ziya Selçuk, Başakşehir, İstanbul, Türkiye, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Başakşehir'deki dev külliyenin açılışını yaptı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Binali Yıldırım'dan Sedat Peker'in iddialarına ilişkin açıklama: Hukuki yollar açık, gerekli adımları atacağız Son Dakika: Binali Yıldırım'dan Sedat Peker'in iddialarına ilişkin açıklama: Hukuki yollar açık, gerekli adımları atacağız Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in gözaltına alınma nedeni belli oldu Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in gözaltına alınma nedeni belli oldu Rusya'dan Türkiye'ye küstah Ukrayna uyarısı: Askeri duyguları körüklemeyin Rusya'dan Türkiye'ye küstah Ukrayna uyarısı: Askeri duyguları körüklemeyin Annesinin bacağını kesip, etlerini bıçakla kemikten ayırmış! Dehşet cinayet Annesinin bacağını kesip, etlerini bıçakla kemikten ayırmış! Dehşet cinayet Fransızlar, bizim çocuklara yılın takımında yer vermedi! Fransızlar, bizim çocuklara yılın takımında yer vermedi! Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak İzmir Barosu, harekete geçti! Sedat Peker videolarıyla ilgili 6 isim hakkında suç duyurusunda bulunuldu İzmir Barosu, harekete geçti! Sedat Peker videolarıyla ilgili 6 isim hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Son Dakika Haberleri
18:00 Cristiano Ronaldo'dan, Juventus'tan ayrılacağı iddialarına yanıt: 'Sus' işareti yaptığı fotoğrafı paylaştı
17:58 3 Kasım 1996'daki trafik kazası neden tekrar gündemde, Susurluk skandalı nedir?
17:48 Kıblesinin yanlış olduğu 49 yıl sonra fark edildi! Caminin yerine yenisi yapılıyor
17:35 Edirne'ye 5 milyon turist bekleniyor! Kapıkule'de PCR testi fiyatı düşürüldü
17:33 Beşiktaş'a, Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki torbadan gelebilecek muhtemel rakipler belli oldu
17:10 Annesinin bacağını kesip, etlerini bıçakla kemikten ayırmış! Dehşet cinayet
17:02 Eşref Hamamcıoğlu başkan seçilmesi durumunda Abdurrahim Albayrak ve Arda Turan'la çalışmak istemiyor
16:55 Koronavirüs geçiren Burak Sergen, taburcu oldu
16:29 Foseptiğe düşen 2 yaşındaki Volkan feci şekilde hayatını kaybetti
16:18 Fransızlar, bizim çocuklara yılın takımında yer vermedi!
Fatih Terim'in yeni sezon planlamasına yönelik raporu ortaya çıktı! Birçok futbolcuyu takımda istemiyor Fatih Terim'in yeni sezon planlamasına yönelik raporu ortaya çıktı! Birçok futbolcuyu takımda istemiyor         
18:55
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye SİHA ihraç edecek Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye SİHA ihraç edecek         
18:37
Fransa Ligue 1 şampiyonu Lille'in kupası, Burak Yılmaz'ın ellerinde havaya yükseldi Fransa Ligue 1 şampiyonu Lille'in kupası, Burak Yılmaz'ın ellerinde havaya yükseldi         
18:13
Cristiano Ronaldo'dan, Juventus'tan ayrılacağı iddialarına yanıt: 'Sus' işareti yaptığı fotoğrafı paylaştı Cristiano Ronaldo'dan, Juventus'tan ayrılacağı iddialarına yanıt: 'Sus' işareti yaptığı fotoğrafı paylaştı         
18:01
CHP'den TBMM Başkanlığına '10 bin dolar maaş alan milletvekili' başvurusu CHP'den TBMM Başkanlığına '10 bin dolar maaş alan milletvekili' başvurusu         
16:43
Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti         
16:13
Annesini satırla öldüren acil tıp teknisyeni, sonra kafasını tencerenin içine koydu Annesini satırla öldüren acil tıp teknisyeni, sonra kafasını tencerenin içine koydu         
15:38
Boşandığı eşi ve yanındaki kişiyi vuran koca, daha sonra girdiği kahvehanede bir kişiyi daha yaraladı Boşandığı eşi ve yanındaki kişiyi vuran koca, daha sonra girdiği kahvehanede bir kişiyi daha yaraladı         
14:58
Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor         
14:11
İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor! İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor!         
14:09
Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'ye geldi Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'ye geldi         
13:19
Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor         
13:18
Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası         
12:01
İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için "Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyor" demişti         
11:56
Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi         
10:46
Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi bir kadın için o kadar kolay ki! Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi bir kadın için o kadar kolay ki!         
10:08
Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar         
22:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2021 19:25:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Başakşehir'deki dev külliyenin açılışını yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement