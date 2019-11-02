Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk Batman'da öğretmenlerle buluştu
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk Batman'da öğretmenlerle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Selçuk Batman'da öğretmenlerle buluştu

7 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Batman'da, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" programında öğretmenlerle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk Batman'da öğretmenlerle buluştu, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Batman'da, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" programında öğretmenlerle bir araya geldi.

Selçuk, kentteki temasları kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" programına katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda TOBB Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri türküler seslendirdi.

Konserin ardından öğrencileri tebrik eden Bakan Selçuk, sohbet ettiği öğretmenlerle mesleki tecrübelerini anlattı ve eğitim planlamalarına ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Programın ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Selçuk, burada AK Parti İl Başkanı Akif Gür ve partililerle görüştü.

Eğitime katkı sağlayanlara plaket

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, temasları kapsamında Batman Valiliğince, Türkiye Petrolleri Kristal Park Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya da katılarak hayırseverler, iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Selçuk, eğitime yaptıkları katkılardan dolayı hayırsever iş insanlarına teşekkür ederek plaket verdi.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş da Bakan Selçuk'a üzerinde Esma-ül Hüsna bulunan plaket takdim etti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 08:16 Kaynak: AA
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