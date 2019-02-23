Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Bilecik'te

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti.



Bakan Selçuk, Valilik Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından Vali Şentürk ile bir araya geldi.



Selçuk, yaptığı açıklamada, Bilecik'e eğitim öğretim faaliyetlerinin niteliğine bakmak amacıyla geldiğini, eğitimle ilgili projeleri konusunda değerlendirmelerde bulunacaklarını belirtti.



Yapacakları istişareler sonucunda Bilecik'in eğitiminin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde hangi noktalara taşınabileceğini ve potansiyelinin ne olduğunu ele alacaklarını anlatan Bakan Selçuk, "Kuruluşun ve kurtuluşun şehri olan Bilecik'in nelere gebe olduğunu şimdiden kestirmek çok zor ama yapacağımız çalışmalar buradan çok yeni tohumların, çok yeni müjdelerin geliştirilebileceğini gösteriyor." diye konuştu.



Bilecik'te bu potansiyelin fazlasıyla bulunduğunu vurgulayan Selçuk, "Bu potansiyeli değerlendirerek öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin geleceğini tasarlamak anlamında yapacağımız projeler, çalışmalar ele alınacak. Ben burada bulunmaktan ve burada yapacağımız çalışmalar neticesinde ortaya çıkacak raporları paylaşmaktan mutluluk duyacağım." ifadesini kullandı.

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