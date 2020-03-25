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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Biz eğitimi telafi ederiz ama bir hastalığı telafi edemeyiz.
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Biz eğitimi telafi ederiz ama bir hastalığı telafi edemeyiz.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Biz eğitimi telafi ederiz ama bir hastalığı telafi edemeyiz. Önemli olan çocuklarımızın sağlığı."
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 08:00 Kaynak: AA
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