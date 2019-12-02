Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Bizim 2035'lere kadar hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyacımız var...
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 'Bizim 2035'lere kadar hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyacımız var... - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Bizim 2035'lere kadar hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyacımız var...

7 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Bizim 2035'lere kadar hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyacımız var çalışmasını tamamlamış bulunuyoruz.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk:

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Bizim 2035'lere kadar hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyacımız var çalışmasını tamamlamış bulunuyoruz. Buna göre de yüksek öğretimle bağlantısını da kontenjan sınırlaması biçiminde de ele alıyoruz."

Ziya Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğretmen eşine "Elveda Ayşem" mesajı gönderip 10. kattan atladı
Bakan Selçuk: Hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyaç olduğuna yönelik çalışmaları tamamladık Kadın öğretmenden beş erkek öğrencisine cinsel istismar Cezaevinde rahatsızlanan Selahattin Demirtaş: Halkım bilsin, böyle bir hastalığım var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 18:56:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Bizim 2035'lere kadar hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyacımız var...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]