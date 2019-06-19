Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Bizim çıtamız Paris, New York, Londra
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Bizim çıtamız Paris, New York, Londra

39 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Afyonkarahisar diğer illere göre daha iyi olabilir.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Bizim çıtamız Paris, New York, Londra, System.String[]
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Afyonkarahisar diğer illere göre daha iyi olabilir. Fakat çıtamız diğer iller değil, bizim çıtamız Paris, New York, bizim çıtamız Londra." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:03 
Londra, New York, Paris, Ziya Selçuk, Ekonomi
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