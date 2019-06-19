Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Bizim çıtamız Paris, New York, Londra
39 dakika önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Afyonkarahisar diğer illere göre daha iyi olabilir.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:03
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
, "Afyonkarahisar diğer illere göre daha iyi olabilir. Fakat çıtamız diğer iller değil, bizim çıtamız Paris
, New York
, bizim çıtamız Londra." dedi.
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