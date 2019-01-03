Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Bizim Ekip Olmamız ve Bir Ekosisteme Ortak Olarak Hizmet Etmemiz...
1 saat önce
-Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile ASELSAN arasında mesleki ve teknik eğitim iş birliği protokolü, şirketin Macunköy'deki tesislerinde imzalandı.
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile ASELSAN arasında mesleki ve teknik eğitim iş birliği protokolü, şirketin Macunköy'deki tesislerinde imzalandı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:51 Kaynak: AA
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