Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Bizim Ekip Olmamız ve Bir Ekosisteme Ortak Olarak Hizmet Etmemiz...

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Bizim Ekip Olmamız ve Bir Ekosisteme Ortak Olarak Hizmet Etmemiz...

1 saat önce

-Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile ASELSAN arasında mesleki ve teknik eğitim iş birliği protokolü, şirketin Macunköy'deki tesislerinde imzalandı.

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile ASELSAN arasında mesleki ve teknik eğitim iş birliği protokolü, şirketin Macunköy'deki tesislerinde imzalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:51 Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Ziya Selçuk, Güncel
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