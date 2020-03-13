Son Dakika › Güncel › Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 'Bu mesele bir tatil meselesi değil. Küresel ölçekli bir probleme karşı... - Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Bu mesele bir tatil meselesi değil. Küresel ölçekli bir probleme karşı...
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Bu mesele bir tatil meselesi değil. Küresel ölçekli bir probleme karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili bir konu bu."
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:22 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Bu mesele bir tatil meselesi değil. Küresel ölçekli bir probleme karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili bir konu bu."
Son Dakika Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, evden eğitimin ayrıntılarını açıkladı Hamile, emziren, engelli ve 60 yaş üstü kamu çalışanlarına 12 gün idari izin verildi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, Alo 184 hattının korona danışma hattına dönüştürüldüğünü açıkladı