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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Bütün vatandaşlar şundan emin olsun, çocuklarımızın, öğrencilerimizin...
7 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Bütün vatandaşlar şundan emin olsun, çocuklarımızın, öğrencilerimizin hukukun her zaman koruruz.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Bütün vatandaşlar şundan emin olsun, çocuklarımızın, öğrencilerimizin hukukun her zaman koruruz."
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:18 Kaynak: AA
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