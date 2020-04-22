Milli Eğitim Bakanı Selçuk, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitimlerinin temmuz ve ağustos aylarında olmayacağına dikkat çekerek, "Mayıs ve haziran üzerinde, eylül ve ekim üzerinde yoğun bir planlamamız, çalışmamız var." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitimlerinin temmuz ve ağustos aylarında olmayacağına dikkat çekerek, "Mayıs ve haziran üzerinde, eylül ve ekim üzerinde yoğun bir planlamamız, çalışmamız var." dedi.

Bakan Selçuk, N TV'nin canlı yayınında soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

23 Nisan kutlamaları kapsamında neler yapılacağı sorusu üzerine Selçuk, 23 Nisan'ın okulların sınıfın dışında her yerde kutlanması gereken ve 100. yıl olması nedeniyle de başka bir coşkuyu hak eden çok büyük bir bayram olduğunu belirtti.

Okullarda, sınıflarda, törenlerin ve etkinliklerin yapılmasa bile bunu evlere yansıtabilmek için birçok tedbir aldıklarını ifade eden Selçuk, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisimizin de çalışmalarını dikkate alarak birtakım düzenlemeler hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

Selçuk, bu çerçevede 23 Nisan günü sabah 08.30'da Anıtkabir'de olacaklarını, tüm gün TRT EBA TV'de 23 Nisan özel yayını yapılacağını aktardı. 23 Nisan sabahı çocukların EBA TV'nin başında olmalarının kendilerini çok mutlu edeceğini söyleyen Selçuk, EBA TV'de çok güzel sürprizler hazırladıklarını, kanalda etkinlikler, gösteriler ve yarışmaların yer alacağını bildirdi. Bakan Selçuk, "Yani biz 100. yılın hak ettiği şekilde elimizden gelen bütün çabayı da göstererek, birtakım hazırlıklar yaptık ve devam ediyoruz." dedi.

23 Nisan için bestelenen 100. yıl marşının cep telefonlarından kayıt alarak gerçekleştirildiğini anlatan Selçuk, "Gönlümüz okullarda yapmaktı, hep beraber bu şarkıyı söylemekti ama inşallah evlerde yapacağız, bayraklarımızı elimize alacağız ve 23 Nisan'da hep birlikte 'yüzyıllar yaşa 23 Nisan' diyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kendi kaleme aldığı "İçimdeki Okul Sesleri" kitabına yönelik soru üzerine de Selçuk, şunları söyledi:

"Ben öğretmen arkadaşlarımla yıllarca hizmet içi eğitimler yaptım ve çocukların seslerini konuştuk. Sınıf yönetimi çerçevesinde hangi çocuğumuzun hangi davranışı niye yaptığı konusunda binlerce video kaydı aldık zamanında. Şimdi bugün çocuklara yönelik bir şey yapmak için de çocuklarımıza bu sesleri tanıtmak, hatırlatmak, 'Sizlerde hangi sesler var, iç sesleriniz size ne diyor, hangisine uyuyorsunuz, uyarsanız neler ortaya çıkar, ne yapmanız gerekiyor?' gibi belli konularda tavsiyeler içeriyor bu kitap. Milli Eğitim Bakanı olarak ben aslında hep söylüyorum, ben Ziya öğretmenim ve biz çocuklarla öğretmenlerimizle beraber bir şeyi omuzluyoruz. İllerimizdeki yönetici arkadaşlar omuzluyorlar, müdürler omuzluyorlar. Hepsine çok özel olarak teşekkür ediyorum. Çocuklara böyle bir hediye vermek benim açımdan çok değerli ve aldığım geri bildirimlerden de çok mutlu oldum söylemek isterim."

"Telafi eğitimleri temmuz ve ağustos aylarında olmayacak"

Okulların 30 Nisan'da açılıp açılmayacağına ilişkin bir soru üzerine Selçuk, bunun MEB'in sonlandıracağı bir süreç olmadığını, virüsün seyrine bağlı olduğunu ve her türlü duruma hazır olduklarını vurguladı.

Bilim Kurulunun bu konudaki tavsiyelerinin önemine işaret eden Selçuk, şöyle konuştu:

"Bu konuda ne olursa biz ne zaman ne yaparız konusunda hazırlıklarımız var. (Telafi eğitimleri) Temmuz ve ağustosu çok düşünmüyoruz, çok planlamıyoruz. Bizim öncesinde ve sonrasındaki dönemlere ilişkin çalışmalarımız, daha baskın ama böyle bir kriz durumunda dünyanın yaptığı işler gibi biz de senaryo ve takvim neyi gösterirse ona göre düzenlememizi yapacağız. Yaz ayları için bir planlamamız açıkçası yok. (Eylül ve ekim) daha ağır basıyor ve onun öncesindeki dönem için çalışmalarımız var. Yani mayıs ve haziran ayları için planlamalarımız var ama temmuz ve ağustos ayı için çok fazla bir planlama üzerinde çalışmıyoruz."

Selçuk, bu konudaki sözlerine açıklık getirirken, telafi eğitimlerinin temmuz ve ağustos aylarında olmayacağını söyledi. "Ama mayıs ve haziran üzerinde, eylül ve ekim üzerinde yoğun bir planlamamız, çalışmamız var. Bu çerçevede, Bilim Kurulu tavsiye ederse ve Türkiye'nin genel durumu müsait olursa elbette biz mayıs, haziran ayında okulu açarız." diyen Selçuk, mayıs ve haziranın devreden çıkması gibi bir şeyin şu an kesinlikle söz konusu olmadığını kaydetti.

Sınıf geçme üzerine bir soruya karşılık Bakan Selçuk, "Diyelim ki ikinci dönem ders olmadı, dolayısıyla sınıf geçmeyle ilgili herhangi bir şey ikinci dönemden tabii ki söz konusu olmayacak. Telafi eğitimi hızlandırılmış ve biraz kısaltılmış biçimde yapılır. O süreçte sınıf geçmeye ilişkin bir işlem çok doğru olmayabilir. Bununla ilgili mevzuat altyapımızı da çalışıyoruz. Bu konu, bizim için net bir konu. Yani birinci dönemin konuları ve notları var, bunun üzerinden bir değerlendirme yapacağız." yanıtını verdi.

"LGS tarihinin değişmesi şu anda söz konusu değil"

Bakan Selçuk, soru üzerine, "LGS kapsamındaki merkezi sınavın tarihinin değişmesi şu anda söz konusu değil. İstisnai bir durum oluşursa 7 Haziran'daki sınavı elbette erteleriz ama ertelemeyi sürekli konuşmak çok doğru değil." dedi.

LGS'deki merkezi sınavın online değil yüz yüze olacağını belirten Selçuk, okulların kapasitesine ilişkin yeni bir modelleme yaptıklarını aktardı.

Bakan Selçuk, koronavirüsle mücadelede meslek liselerinin, olgunlaşma enstitülerinin, halk eğitim merkezlerinin, BİLSEM'lerin katkısının önemine işaret ederek, 4 ilde kurulan Ar-Ge merkezlerinde, solunum cihazı, N95 standardandı maske makinesi gibi üretimler yapıldığını anlattı.

Selçuk, meslek liselerinin daha çok üretimin içinde geliştiğine dikkati çekerek, lise tercihlerinde de meslek liselerinin öne çıkmaya başlayacağını söyledi.

PICTES öğretmenlerine müjdeli haber

AB ile ortak yürütülen proje kapsamında Suriyeli çocukların eğitiminde görev alan PICTES öğretmenlerine yönelik alınan kararı açıklayan Selçuk, "Yaklaşık 4 bin PICTES öğretmenimiz, 1,5 aydır ücretlerinin ne olacağı konusunda bir haber bekliyordu. Onlar için de dün akşam itibarıyla resmi karar çıktı ve bu konuda da emek veren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. PICTES öğretmenlerimize de bu müjdeyi vermiş olalım." dedi.

Ziya Selçuk, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 02:58 Kaynak: AA

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