Milli Eğitim Bakanı Selçuk canlı yayında soruları yanıtladı: (2) - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen atamalarına ilişkin, "KPPS sınavlarının tarihlerini dikkat alarak, öğretmen adaylarımızın mağdur olmaması için imkanları zorlayarak bir takım çalışmalar yapmaya uğraşıyoruz. Sanki biz biliyoruz da söylemiyoruz gibi şeyler duyuyoruz ama şu an gerçekten belli değil. Belli olması için emin olsunlar uğraşıyoruz. Çok uzamaması için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Bakan Selçuk, NTV'de konuk olduğu canlı yayında, çocukları, EBA üzerinden kaç ödev yaptığından kaç derse girdiğine kadar birçok konuda takip ettiklerini söyledi.

EBA destek merkezleri kurduklarını anlatan Selçuk, "Çocuklar bu merkezlerde var olan bilgisayarlarda rahatça çalışıyorlar. Uzaktan eğitimde dünyada bir çok ülkede yüzde 10 civarında bir sorun var. Niye var? Çünkü hiçbir ülke, 'Küresel bir salgın olursa onun için bir dijital eğitim alt yapısı kurayım' diye bir önlem almamış. O yüzden bu problem Türkiye'de de var. Bizim ödevimiz çocuklara erişmek, onlara bilgisayar vermek, EBA destek merkezi kurmak ve gezici araçlarla çocuklarla buluşmak. Bizim ödevimiz de bu. EBA'ya erişemeyen öğrencileri sürekli takip ediyoruz." diye konuştu.

Telafi için Ulusal Destekleme Programı planlamaları devam ediyor

Selçuk, uzaktan eğitimin, öğretim tasarımın farklı olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Öğretmenlere, dijital eğitim için özel bir eğitimler verdik. Bir dersi yüz yüze anlatırsanız 40 dakika sürer ama televizyonda 10 dakikada anlatırsınız. İlk televizyon çekimlerini yaparken öğretmenlerimize, 'Dersi 20 dakikada anlatın' dedik ama 6 ila 10 dakikada bitirdiklerini gördük. Sonra onlara uzaktan eğitim için eğitim aldırdık. Ondan sonra kamera karşısında yüksek performans göstermeye başladılar. Uzaktan eğitimde öğretmenlerimiz yüksek derecede performans gösterdi çünkü uzaktan eğitim yüz yüze eğitimden daha zor daha meşakkatli ve yorucudur. Velilerle, öğretmenler arasında inanılmaz bir etkileşim oluştu bu süreçte."

Bakan Selçuk, uzaktan eğitimde öğretmen, öğrenci ve ailelerin sorunları üzerine bilim insanlarının yaptığı araştırmaları kitaplaştırdıklarını dile getirerek, veliler için de özel kitaplar ve destek materyalleri hazırladıklarını kaydetti.

Yüz yüze eğitime katılımın bu yıl geçen yıla göre daha yüksek olacağını gözlemlediklerini vurgulayan Selçuk, geçen yıl ilk başlarda yüz yüze eğitime katılım yüzde 30 iken, bu oranın daha sonra yüzde 80'lere çıkığını belirtti.

Bakan Selçuk, öğrencilerin bu süreçteki kayıplarının tamamlanması için Ulusal Destekleme Programı planlamalarının devam ettiğini bildirdi.

Selçuk, 60 yaş üstü ve kronik hastalığı olan öğretmenleri resmi izinli saydıklarını ifade ederek, "Sağlık riski, kronik rahatsızlığı olan öğretmenlerimizi tek tek belirledik ve okula asla davet etmedik ama öğretmenlerimiz 'çocukları görmem lazım' diye kendi istekleriyle tedbirini alarak geldiler." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Selçuk, pandemi sürecinde kız çocukları ile erkek çocukları arasında okula devam etme konusunda manidar bir fark olmadığını aktararak, Türkiye'de kız çocuklarının matematikte ve canlı derse katılmada erkeklerden daha ileride olduklarını tespit ettiklerini söyledi.

Selçuk, kızların eğitim konusunda daha disiplinli olduklarını, Türkiye'nin kız çocuklarının okullaşmasında çok büyük bir mesafe aldığını kaydetti.

Bakan Selçuk, yüz yüze normal eğitimdeyken öğretmenlerin velilerle ilişkisinin şimdiki kadar yoğun olmadığına dikkati çekerek, eskiden çocukların bu kadar ev ev takip edilmediğini bu nedenle oluşan yakınlığı bir avantaj olarak gördüğünü belirtti.

Öğretmen atamaları

Öğretmen atamalarına ilişkin bir soru üzerine Selçuk, şu bilgileri paylaştı:

"Bu konuyla ilgili ekipler çalışıyor. Bu hem finansal boyutu olduğu hem de Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bir kabine görüşü çerçevesinde hangi bakanlığa kaç kadro ayrılacağı sürecine bağlı. Biz bu KPPS sınavlarının tarihlerini de dikkate alarak, öğretmen adaylarımızın mağdur olmaması için imkanları zorlayarak bir takım çalışmalar yapmaya uğraşıyoruz. Sanki biz biliyoruz da söylemiyoruz gibi şeyler duyuyoruz ama şu an gerçekten belli değil. Belli olması için emin olsunlar uğraşıyoruz. Çok uzamaması için elimizden geleni yapıyoruz."

(Bitti)