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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması için ne tür tedbirler...
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması için ne tür tedbirler gerekiyorsa fazlasıyla almış durumdayız."
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:10 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması için ne tür tedbirler gerekiyorsa fazlasıyla almış durumdayız."
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