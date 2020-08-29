Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Çocukların eğitim ile ilgili kotaları (internet) iki katına... - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Çocukların eğitim ile ilgili kotaları (internet) iki katına çıkartılıyor"
"Uzun yıllardır eğitimin içerisindeyim. Hiçbir dönemde bu yılki kadar öğretmenlerin hizmetiçi eğitimle yüz yüze geldiğini görmedim"
"Canlı sınıf imkanlarımızı başlangıca göre asgari 10-12 kat arttırıyoruz"
"Uzaktan eğitimi anlık olarak ölçüyoruz"
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 11:40 - Kaynak: İHA
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