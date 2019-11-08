Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Coğrafi Bilgi Sistemi sayesinde büyük veriyi Bakanlık olarak yönetecek...
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayı"nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 01:39 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayı"nda konuştu. (3)
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