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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde Düzenlenen "Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü Paneli"Ne Katıldı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde Düzenlenen "Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü Paneli"Ne Katıldı

16.06.2021 09:03
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde Düzenlenen

Bakan Selçuk, burada yaptığı konuşmasında "Bu, çocukların ortak paydasını dikkate alarak, buna saygı göstererek ilerlememiz gereken bir mesele çünkü milletin ortak paydası çocuklar ve gençler.

Bakan Selçuk, burada yaptığı konuşmasında "Bu, çocukların ortak paydasını dikkate alarak, buna saygı göstererek ilerlememiz gereken bir mesele çünkü milletin ortak paydası çocuklar ve gençler. Çocuğun üstün yararını gözetmek birinci vazifemiz. Çocuğun eğitime erişimi, devamı ve nitelikli bir eğitim alması son derece önemli çünkü bu durum takip edildiğinde çocuk işçiliğiyle ilgili problemlerin önemli bir kısmı çözülmüş oluyor. " dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın da katıldığı "12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü Paneli", Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, panelde yaptığı konuşmasında çocuk işçiliği konusunun iyi bir takipçisi olduğunu belirterek bundan sonraki süreçte de Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasındaki iş ve iş birliğinin devam ettirilmesi noktasında büyük bir çaba sergileyeceklerini ifade etti.

Çocuk işçiliğiyle mücadelenin uzun soluklu ve takip edilmesi gereken bir mesele olduğunu söyleyen Selçuk, şunları kaydetti: "Bu, çocukların ortak paydasını dikkate alarak, buna saygı göstererek ilerlememiz gereken bir mesele çünkü milletin ortak paydası çocuklar ve gençler. Toplumun tüm kesimleri ve paydaşları açısından zannedildiğinden çok daha büyük bir ortak payda var. Çocuklar niye ortak paydamız olmalıdır ve çocuklar üzerinden niye yıkıcı birtakım eleştiriler yapmamalıyız? Neden çocuklar üzerinden bir ortak paydada buluşmalıyız? Burası, ısrarla üzerinde durulması gereken bir nokta. Çünkü çocuğun üstün yararını gözetmek birinci vazifemiz. "

Çocuk işçiliği meselesinin geçmişten bugüne özellikle sanayi toplumunun başladığı ülkeler ile dünyanın bazı bölgelerinde hala çok büyük bir tartışma konusu olduğunu dile getiren Selçuk, şu değerlendirmede bulundu: "Buradaki temel bakış açımız ve felsefemiz fırsat adaletiyle ilgili. Her çocuğumuzun her türlü imkana, eğitim fırsatına, eğitimle ilgili nitelikli birtakım işlere ulaşma ve erişebilmeleri fırsat adaletinin temelini oluşturuyor, toplumumuzu da bu konuda daha yüksek bir bilinçle bilinçlendirme noktasında çalışmalara ihtiyaç var. "

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü çatısı altında yetişkin eğitimi faaliyetleri yürütüldüğünü söyleyen Selçuk, şunları kaydetti: "Yetişkinlere yönelik çocuklarımızın almaları gereken eğitim, eğitimin neden önemli olduğu, çocuklarımızın eğitimindeki süreçleri ve bütün bunlarla ilgili farkındalık geliştirme amaçlı yetişkin eğitimlerimiz var ve bunlar son hızla devam ediyor. Bakanlığımızın elbette hayata hazır, sağlıklı, mutlu bireyler yetiştirmek gibi genel bir amacı var ve araştırma yapabilen, sorunu çözebilen, geleceği tasavvur edebilen, dünyadaki akranları ile yarışabilecek donanıma sahip, insani, milli, ahlaki evrensel değerleri içselleştirmiş olan çocuklarımızla, gençlerimizle yol almaya devam ediyoruz. "

Bakan Selçuk, "Çocuğun eğitime erişimi, devamı ve nitelikli bir eğitim alması son derece önemli çünkü bu takip edildiğinde çocuk işçiliğiyle ilgili problemlerin önemli bir kısmı çözülmüş oluyor. " dedi.

Mevsimlik tarım işçilerinin göçer ya da yarı göçer olarak yaşadıklarına, bu ailelerin çocuklarının eğitime erişimi konusunda da ciddi çalışmaları olduğuna işaret eden Selçuk, şu bilgileri paylaştı: "Bahsettiğim hususları da 2023 Eğitim Vizyonu belgemizde ortaya koyduk. Mevsimlik tarım işçileri ile göçer veya yarı göçer ailelerin takip edilmesi, bunlarla ilgili takip ekiplerinin kurulması, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'nde düzenleme yapılması, bu öğrencilerin kayıtlarının yenilenebilmesi, nakillerinin kolaylaştırılması gibi çok sayıda önlem alınmış durumda ve bu takipler anlık olarak da sürdürülüyor. "

Çocukların eğitimden mahrum olmamaları için taşımalı eğitim imkanları oluşturulduğunu anlatan Selçuk, şunları ifade etti: "Şartlı eğitim yardımı, okula devamlarda 2003'lerden itibaren özellikle kız çocuklarının okula devamına bakarsanız, yüzde 100'e yakın bir başarı elde edildiğini görürüz. Çocuk işçiliğinin önlenmesi konusunda şartlı eğitim yardımlarının da çok büyük katkıları oldu. Eğitimin kalitesini artırmaya ve mesleki eğitime yönelik çalışmalar yapıyoruz. Okul öncesi eğitimden başlayarak her kademedeki her işi takip ediyoruz, hangi çocuğumuz erişebiliyor ya da erişemiyor, hangisi devamsızlık yapıyor bunların her birini öğrenci üzerinden takip etme imkanınız var. Onların okulla bağını güçlendirmek için spor, sanat ve doğa çalışmalarıyla ilgili birçok proje var. Bunu ulusal ve uluslararası kuruluşlarla birlikte yürütüyoruz. "

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde Düzenlenen Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü Paneli Ne Katıldı

Millet Kütüphanesi, Derya Yanık, Ziya Selçuk, Selçuk, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde Düzenlenen 'Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü Paneli'Ne Katıldı - Son Dakika


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