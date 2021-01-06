Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Daha güzel günler göreceğiz" - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Daha güzel günler göreceğiz"

06.01.2021 10:37
Milli Eğitim Bakanı Selçuk:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" programı kapsamında Sivas'ta görev yapan öğretmenlerle video konferans sistemi (VKS) üzerinden bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" programı kapsamında Sivas'ta görev yapan öğretmenlerle video konferans sistemi (VKS) üzerinden bir araya geldi.

Program, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'nın selamlama konuşması ile başladı. Sivas'ta eğitim alanında gerçekleştirilen bazı proje ve çalışmalar ile ilgili bilgileri paylaşan Savaşçı, "Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yaklaşık 10 bin öğretmeniz ile zatınızın 23 Ekim 2018 tarihinde kamuoyu ile paylaştığınız ve biz eğitimcilere yeni ufuklar açan '2023 Vizyon Belgesi'nin ışığında çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. Sayın Valimiz Salih Ayhan'ın büyük destekleri ile Vizyon Belgesi'nde belirtilen hedefleri en somut şekilde sahaya yansıtmaya gayret gösteriyoruz. Hayata geçirdiğimiz Değişim Dönüşüm Hareketi ile tüm eğitim paydaşlarımız için kültürden sanata, öğretmen eğitimlerinden okuma etkinliklerine, spordan kişisel gelişime kadar pek çok projeyi hayata geçirdik ve yine sizlerin teşrifleri ile Sivas Tasarım ve Beceri Merkezimizi öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Bu projeler ile amacımızın Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle aklıselim, kalbiselim, zevkiselim bireyler yetiştirmek olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum" dedi.

Eğitimin büyük binalardan ziyade büyük yüreklerde verildiğinin ve asıl eğitimin kalbi ve ruhu şekillendirmek olduğunun farkında olduklarını belirten Savaşçı, "Siz her fırsatta 'Öğretmen öğrencisi için toprak olmalı' diyorsunuz. 'Benim sadık yarim kara topraktır' diyen Aşık Veysel'in memleketi Sivas'ımızda, öğrencisine tıpkı bir toprak gibi kucak açan nice kıymetli, nice merhametli öğretmenlerimizin var olduğunu bilmenizi istiyorum. Şuna yürekten inanıyorum ki sizlerin öncülüğünde öğrencisi için bazen bir toprak, bazen masmavi gökyüzü, bazen de engin bir deniz olan bu öğretmenlerimizin bağrında birçok yeni Mimar Sinanlar, Yunus Emreler, Mevlanalar, Aşık Veyseller, Şemsi Sivasiler ve Nuri Demirağlar yetişecektir" ifadelerini kullandı.

Savaşçı'nın konuşmasının ardından Sivas'ta görev yapan öğretmenler söz alarak görüş, öneri ve taleplerini dile getirdi.

Bakan Selçuk, programa öğretmen olan anne ve babaları ile katılan öğrencilerle de sohbet etti. Selçuk, kendisinden kitap talep eden öğrencilere, kitap göndereceği sözünü verdi. Huzur İmam Hatip Ortaokulu Müzik Öğretmeni Elif Kayapınar ve müzik öğretmenleri de seslendirdikleri şarkılarla programa renk kattı.

Tüm öğretmenlere teşekkür eden Bakan Selçuk, "Emeklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sizlerin destek ve gayretleri ile inşallah daha güzel, daha sağlıklı günler göreceğiz. Ben tüm çocuklarımızın yüzündeki gülümsemeyi artırmak için gayret ve heyecanınızın devamı noktasında istekte bulunuyorum" şeklinde konuştu.

(Fatih Tabur/İHA)

Milli Eğitim Müdürlüğü, Ziya Selçuk, Selçuk, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 'Daha güzel günler göreceğiz' - Son Dakika


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