Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Deprem sonrası vatandaşlarımız için okullarımızı açtık" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 'Deprem sonrası vatandaşlarımız için okullarımızı açtık' - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Deprem sonrası vatandaşlarımız için okullarımızı açtık"

26 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Elazığ ve Malatya'da deprem sonrası geceyi dışarıda geçirmek durumunda kalan vatandaşlar için okulların açıldığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Elazığ ve Malatya'da deprem sonrası geceyi dışarıda geçirmek durumunda kalan vatandaşlar için okulların açıldığını bildirdi.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Elazığ ve Malatya'da deprem sonrası geceyi dışarıda geçirmek durumunda kalan vatandaşlarımız için okullarımızı açtık. Yurttaşlarımızın can güvenliği için teyakkuzdayız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Ziya Selçuk, Malatya, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:26 Kaynak: İHA
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