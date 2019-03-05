Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Dershaneler) Okullarımızda Bu İhtiyaç Nasıl Giderilir ile İlgili Bir...

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Dershaneler) Okullarımızda Bu İhtiyaç Nasıl Giderilir ile İlgili Bir...

38 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Dershaneler) Okullarımızda bu ihtiyaç nasıl giderilir ile ilgili bir çalışmamız var, bu bitti.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk:
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Dershaneler) Okullarımızda bu ihtiyaç nasıl giderilir ile ilgili bir çalışmamız var, bu bitti. Mevcut okullarımızdaki destek kurslarının iyileştirilmesiyle ilgili çok yönlü bir modelleme çıkardık."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:33 Kaynak: AA

Ziya Selçuk, Güncel
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