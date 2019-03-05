Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Dershaneler) Sayın Cumhurbaşkanımızın Talimatı Sonrasında Bizim İçin...
2 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Dershaneler) Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı sonrasında bizim için önemli olan şey, mevcut durumdaki ihtiyaçları tümüyle tatmin etmek.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk
: "(Dershaneler) Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı sonrasında bizim için önemli olan şey, mevcut durumdaki ihtiyaçları tümüyle tatmin etmek."
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:02 Kaynak: AA
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