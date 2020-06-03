Milli Eğitim Bakanı Selçuk : "Destekleme ve yetiştirme kursları ile telafi eğitimlerimize yıl içerisinde devam edeceğiz."

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