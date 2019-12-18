Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Doğa Koleji) Her türlü ihtimale karşı tedbirimizi aldık" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk: '(Doğa Koleji) Her türlü ihtimale karşı tedbirimizi aldık' - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Doğa Koleji) Her türlü ihtimale karşı tedbirimizi aldık"

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un basın toplantısı ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un basın toplantısı ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: (Doğa Koleji) Her türlü ihtimale karşı tedbirimizi aldık

milli eğitim bakanlığı, Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 06:39 Kaynak: AA
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