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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Doğa Koleji) Her türlü ihtimale karşı tedbirimizi aldık"
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un basın toplantısı ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 06:39 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un basın toplantısı ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
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