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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Doğa Koleji'nde öğretmenlere maaş ödenmediği iddiası) Bunlar, Milli...
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Doğa Koleji'nde öğretmenlere maaş ödenmediği iddiası) Bunlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın dışındaki bazı işlemler.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:28 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "( Doğa Koleji'nde öğretmenlere maaş ödenmediği iddiası) Bunlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın dışındaki bazı işlemler. Ama biz görevimiz gereği takip ediyoruz. O konuyla ilgili çözüm süreci çok hızlı bir şekilde yürüyor."
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