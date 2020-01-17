Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Doğa Koleji'nde öğretmenlere maaş ödenmediği iddiası) Bunlar, Milli... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk: '(Doğa Koleji'nde öğretmenlere maaş ödenmediği iddiası) Bunlar, Milli... - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Doğa Koleji'nde öğretmenlere maaş ödenmediği iddiası) Bunlar, Milli...

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Doğa Koleji'nde öğretmenlere maaş ödenmediği iddiası) Bunlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın dışındaki bazı işlemler.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk:

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "( Doğa Koleji'nde öğretmenlere maaş ödenmediği iddiası) Bunlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın dışındaki bazı işlemler. Ama biz görevimiz gereği takip ediyoruz. O konuyla ilgili çözüm süreci çok hızlı bir şekilde yürüyor."

Ziya Selçuk, Doğa Koleji, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:28 Kaynak: AA
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