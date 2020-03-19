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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Dün itibarıyla 900 milyon öğrenci okulda değil. Bütün dünyada 1...
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Dün itibarıyla 900 milyon öğrenci okulda değil. Bütün dünyada 1 milyara yakın öğrenci okula gitmiyor.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Dün itibarıyla 900 milyon öğrenci okulda değil. Bütün dünyada 1 milyara yakın öğrenci okula gitmiyor. Bu sayı artacak."
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:28 Kaynak: AA
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