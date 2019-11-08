Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Eğitim arazilerinin oluşturulmasında biraz daha hassasiyete...
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 'Eğitim arazilerinin oluşturulmasında biraz daha hassasiyete...

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Eğitim arazilerinin oluşturulmasında biraz daha hassasiyete...

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayı"nda konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayı"nda konuştu. (4)

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Eğitim arazilerinin oluşturulmasında biraz daha hassasiyete...

Ziya Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 01:33 Kaynak: AA
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