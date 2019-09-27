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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "eğitim bayramı" etkinliğine katıldı

48 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adıyaman'ın Besni ilçesinde "eğitim bayramı" etkinliğine katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adıyaman'ın Besni ilçesinde "eğitim bayramı" etkinliğine katıldı.

Selçuk, Mehmet Akif Ersoy Parkında Besni Eğitim Vakfınca düzenenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, bir ilçede eğitim bayramının düzenleniyor olmasının bile kendi başına önem arz ettiğini dile getirdi.

Organizasyonun Türkiye'ye örnek olması gerektiğini ifade eden Selçuk, şöyle konuştu:

"Eğitimin kalitesinin yükselmesiyle ekonominin nasıl yükseleceğini ve demokrasinin de nasıl üst seviyeye çıkacağını göstermek istiyoruz. Herkesin daha müreffeh bir ortamda yaşaması için hepimize görevler düşüyor. Tüm halkın desteğiyle eğitim bayramını çok güzel tamamlamak istiyoruz. Bu organizasyonun devamını da güçlü bir şekilde getirmeliyiz. Adıyaman'da eğitimle ilgili sorunların fotoğrafını çekmek istiyoruz. Adıyaman'daki eğitim kalitesinin daha yukarı çıkarılabilmesi için hep birlikte değerlendirme yapıyoruz. Bu çalışmalara katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum."

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez de öğrencilerin okula bayram havasında gelmesi ve okuldaki vakitlerini de yine aynı keyifle geçirmelerini öncelikli hedeflerinden birisi olarak belirlediklerini söyledi.

Son yıllardaki eğitim alt yapısının önemli ölçüde iyileştirildiğini ifade eden Pekmez, bu konuda hayırsever işadamlarının da büyük katkılarının olduğunu belirterek, tüm hayırseverlere teşekkür etti.

Bakan Selçuk, daha sonra beraberindeki protokol mensuplarıyla öğrencilerin stantlarını ve sergileri gezip, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, eğitim bayramı etkinliğine katıldı

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Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:56 Kaynak: AA
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