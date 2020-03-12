Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Eğitim Bilişim Ağı kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 'Eğitim Bilişim Ağı kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB... - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Eğitim Bilişim Ağı kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB...

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Eğitim Bilişim Ağı kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB internet erişimi sağlanacaktır.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk:

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Eğitim Bilişim Ağı kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB internet erişimi sağlanacaktır."

Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:06 Kaynak: AA
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