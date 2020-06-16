Milli Eğitim Bakanı Selçuk, eğitim gündemini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, eğitim gündemini değerlendirdi Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı alan öğrencilerin velilerinin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılacak merkezi sınava ayrı binalarda katılmak için Sınav Bölge Komisyonu'na başvurabileceğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, eğitim gündemini değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı alan öğrencilerin velilerinin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılacak merkezi sınava ayrı binalarda katılmak için Sınav Bölge Komisyonu'na başvurabileceğini bildirdi.
Selçuk, Kanal 24 canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. LGS kapsamında 20 Haziran'da yapılacak merkezi sınav için alınan koronavirüs önlemlerini anlatan Selçuk, öğrencilerin kendi okullarında sınava gireceklerini hatırlattı. Selçuk, bu uygulamayla çok sayıda karışıklığı gidereceklerini ve paniği ortadan kaldıracaklarını ifade ederek "Öğrencimiz kendi okulunda sınava girsin istiyoruz elbette ama kendi öğretmenleri gözetiminde değil, başka okullardan öğretmenlerin gözetiminde." ifadesini kullandı.
Koronavirüs taşıyan öğrencilerin sınava girip giremeyeceğine ilişkin soruya Selçuk, "Sınav Bölge Komisyonu'na velimiz başvurabilir. Bu tür çocuklarımız varsa eğer, tabii nadir bir durum ama olması halinde komisyona başvurduklarında ayrı tedbirler alınmış, ayrı binalarda sınava girebilirler. Çocuğumuz hastanedeyse sınav hastanede olur. Görevli sayısını artırdık. 148 bin öğretmenle yaptığımız bir iş vardı. 353 bin öğretmen artık bu işi yapacak." cevabını verdi.
"Veli desteğini çok önemsiyorum"
Selçuk, velilerin kesinlikle endişe duymaması gerektiğini, çocuklar için anne babaların endişesinden fazlasını taşıdıklarını söyledi. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı ile sürekli temasta olduklarının altını çizen Selçuk, "İstenilen koşulları fazlasıyla yerine getiriyoruz. İstenilenin de ötesinde tedbirler alıyoruz. Onların endişesi bizim endişemizdir. Evlatlarımızın sağlığı için ne gerekirse bu tür tedbirleri velilerimizin de desteğiyle yapacağız. Veli desteğini çok önemsiyorum. Milli Eğitim Bakanlığımız tedbir almışken velilerimiz bize destek olmazlarsa karmaşaya yol açabilecek birtakım iletişimlere girerlerse emin olun aldığımız tedbirler de riske girebilir." diye konuştu.
Bakan Selçuk, tek başına uzaktan eğitimin yeterli olmayacağını, bu nedenle yüz yüze yapılacak telafi eğitiminin içeriğine baktıklarını söyledi. Asgari 3 hafta telafi eğitimi yapılması gerektiği kanısına vardıklarını anlatan Selçuk, "Bizim bu 3 haftanın ötesinde destekleme yetiştirme kurslarımız var yıl boyu süren. Bu kursları da telafi eğitimi için kullanmaya karar verdik. Artık büyük bir değişiklikten söz ediyoruz. Okulda var olan dersler EBA TV'de yıl boyu sürecek. Okulda yüz yüze de sürecek. Niye hem yüz yüze var hem uzaktan var? Çünkü, çocuklarımızın eksiğini telafi etme konusunda çok kararlıyız. Çocuklarımız, okulda gördüğünü başka bir öğretmenden görmek istediğinde televizyonda görebilir." dedi.
"Senaryolarımız hazır"
Selçuk, "Koronavirüs vakalarının artması durumunda bir senaryonuz var mı? Okullarda sosyal mesafeyi ayarlamak için ikili öğretime geçmek gibi tedbirleriniz var mı?" sorusu üzerine, şunları söyledi:
"Çeşitli olasılıklar var. A, B ve C senaryolarımız hazır. Bizim liselerimizin sadece yüzde 1'inde, ilkokul ve ortaokullarda ise yüzde 13,5 civarında ikili öğretimimiz var. Tam gün eğitim yapan okullarımız, tekli eğitim yapan okullarımız duruma göre, gerekirse ikili öğretim yapabilirler. Sabahçılar ve öğlenciler olur. Sınıfın yarısı sabah gelebilir, yarısı öğleden sonra gelebilir ama bu böyle olacak anlamına gelmiyor. Biz sınavlarda spor salonlarını, yemekhaneleri, geniş salonları sosyal mesafeye uyalım diye kullanıyoruz. Bu okullar açıldığında da söz konusu olacak. Bizim hazırlığımız var. Muhtemel yükselmeler söz konusu olduğunda bizim tedbirlerimiz değişir. Bilim Kurulu, 'Tablo değişti, artık yeni öneriler şunlar.' dediğinde biz ona göre değiştiririz. Önemli olan bizim buna hazır olup olmamamız."
EBA, eğitim siteleri içinde üçüncü sırada
Ziya Selçuk, Bakanlığın dijital eğitim platformu EBA'nın uzaktan eğitimin başladığı 23 Mart'tan 5 Haziran'a kadar 2 milyar 800 milyon kez tıklandığına işaret ederek "Dünyada tüm eğitim siteleri için üçüncü sıradayız. Hem televizyonda hem internet ortamında yaz boyunca çalışmalarımız olacak. Yaz döneminde akademik kısmı biraz azaltılmak kaydıyla sadece ders olmayacak. Hatta dersler kısmen azaltılacak. Tasarım beceri atölyeleriyle ilgili kuşaklar olacak. Öğrencilerimizin yabancı dil eğitimlerini alabilmeleri için İngilizce eğitimi yapılacak. Okuma yazma konusunda da bir destek paketimiz olacak." bilgilerini verdi.
Bakan Selçuk, TRT EBA TV konusunda yapılan ülke çapında bir yaptıkları bir araştırmanın raporunun gelecek hafta sonuçlanacağını aktardı.
TRT EBA kanalları ve EBA platformu üzerinden yürütülen uzaktan eğitime ilişkin de Selçuk, "30'dan fazla ülke, uzaktan eğitim sürecindeki deneyimimizi merak ettiği için bir sunumda bunu paylaştık. Bununla ilgili bir takım yeni yatırımların da peşindeyiz. Şimdi bu yatırımımızı, dünya çapında bir yatırıma dönüştürmekle meşgulüz." açıklamasını yaptı.

Ziya Selçuk, Koronavirüs, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 01:51 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk, eğitim gündemini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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