Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Eğitim Kalitemizi Artırarak Ekonomik Kazanımlarımızı da Artırabiliriz"
29 dakika önce
- 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı'nda konuştu.
- 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı'nda konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:12 Kaynak: AA
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