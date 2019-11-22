Son Dakika › Güncel › Milli eğitim bakanı selçuk, eğitim ya da eğitim dergisi tanıtım programı'nda konuştu - Son Dakika
Milli eğitim bakanı selçuk, eğitim ya da eğitim dergisi tanıtım programı'nda konuştu
7 saat önce
MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK, EĞİTİM YA DA EĞİTİM DERGİSİ TANITIM PROGRAMI'NDA KONUŞTU (3) (aktüel)
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:49 Kaynak: DHA
MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK, EĞİTİM YA DA EĞİTİM DERGİSİ TANITIM PROGRAMI'NDA KONUŞTU (3) (aktüel)
İçişleri Bakanlığı'na ilişkin yeni düzenlemeler teklifi komisyonda kabul edildi! Emniyet'te köklü değişiklikler olacak Türkiye Uzay Ajansı'nın görev ve yetkileri Resmi Gazete'de: 123 personel görev yapacak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yalanladığı HDP'li Garo Paylan özür diledi Erdoğan'ın talimatıyla Dipsiz Göl için 4 maddelik eylem planı hazırlandı