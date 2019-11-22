Son Dakika Haberleri: Milli eğitim bakanı selçuk, eğitim ya da eğitim dergisi tanıtım programı'nda konuştu
Son Dakika Güncel Milli eğitim bakanı selçuk, eğitim ya da eğitim dergisi tanıtım programı'nda konuştu - Son Dakika

Milli eğitim bakanı selçuk, eğitim ya da eğitim dergisi tanıtım programı'nda konuştu

7 saat önce

MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK, EĞİTİM YA DA EĞİTİM DERGİSİ TANITIM PROGRAMI'NDA KONUŞTU (3) (aktüel)

MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK, EĞİTİM YA DA EĞİTİM DERGİSİ TANITIM PROGRAMI'NDA KONUŞTU (3) (aktüel)

Milli eğitim bakanı selçuk, eğitim ya da eğitim dergisi tanıtım programı'nda konuştu

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanlığı'na ilişkin yeni düzenlemeler teklifi komisyonda kabul edildi! Emniyet'te köklü değişiklikler olacak
Türkiye Uzay Ajansı'nın görev ve yetkileri Resmi Gazete'de: 123 personel görev yapacak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yalanladığı HDP'li Garo Paylan özür diledi Erdoğan'ın talimatıyla Dipsiz Göl için 4 maddelik eylem planı hazırlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 20:58:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli eğitim bakanı selçuk, eğitim ya da eğitim dergisi tanıtım programı'nda konuştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]