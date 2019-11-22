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Milli eğitim bakanı selçuk, eğitim ya da eğitim dergisi tanıtım programı'nda konuştu
6 saat önce
MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK, EĞİTİM YA DA EĞİTİM DERGİSİ TANITIM PROGRAMI'NDA KONUŞTU (2) (aktüel)
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:00 Kaynak: DHA
MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK, EĞİTİM YA DA EĞİTİM DERGİSİ TANITIM PROGRAMI'NDA KONUŞTU (2) (aktüel)
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